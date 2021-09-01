Atiye dizisinin Cansu'su Melisa Şenolsun Masumlar Apartmanı’na girmeden önce villaya girdi!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Başarılı oyuncu Melisa Şenolsun, sevgilisi Umut Evirgen ile ilişkisini sonlandırmasının ardından, hayatında ve kendinde radikal değişimlere gitti. Şenolsun, Cihangir'de yaşayan yakın arkadaşlarının desteğine çok daha fazla ihtiyacı olan şu günlerde, evinden taşınma kararı aldı. Arkadaşlarının daha da yakınına gitmek isteyen genç oyuncu Cihangir'de bir villaya taşındı. Kendisine ait müstakil bir ev tutan oyuncu, şimdilerde evinin tadilatıyla ilgileniyor.

ATİYE'DEN MASUMLAR APARTMANINA!

Son döneme damgasını vuran internet dizisi Atiye'de ki performansıyla göz dolduran Şenolsun, yeni sezonda TRT’nin sevilen dizisi “Masumlar Apartmanı”nın kadrosuna dahil oldu. Melisa Şenolsun, hayatında yeni değişimlere giderken, dizi değişimlerin yanı sıra evinde de değişime gitti. Cihangir'e taşınan başarılı oyuncu, yeni sezon öncesi evinin yarım kalan işlerini tamamlamaya gayret gösteriyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre ise Melisa Şenolsun, Masumlar Apartmanı dizisi ekranlara gelmeden önce yapım şirketiyle İnci karakteri için görüşme sağlamış, ancak anlaşma sağlanamayınca İnci rolünü Farah Zeynep Abdullah'a kaptırmıştı.

Bu durumda Şenolsun, bir yıl önce kaçırdığı fırsatı şimdi yakaladı. Ancak İnci değil başka bir karakterle izleyici karşısında yerini alacak. Şimdi Melisa Şenolsun’u, Farah Zeynep Abdullah’ın yerini doldurmak gibi zor bir görev bekliyor.

ATİYE DİZİSİNDEKİ PERFORMANSIYLA GÜNDEM OLMUŞTU!

Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsur'un olduğu dizi, ikinci sezonunda Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun'un paylaştığı Atiye dizisinde Cansu karakterine hayat veren Şenolsun, son olarak dizide Metin Akdülger ile canlandırdığı öpüşme sahnesiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Başarılı oyuncunun bu cüretkar sahnesi izleyiciye şoke etkisi yaratmıştı. Bu sahnenin ardından sosyal medya ikiye bölünmüş, bir kısım Şenolsun'un performansını profesyonel bulurken, bir kesim ise genç oyuncuyu eleştiri yağmuruna tutmuştu.

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

Melisa Şenolsun, 24 Eylül 1996 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 6 yaşında itibaren okul tiyatrolarında yer alan Şenolsun oyunculuk hayatına ilk adımını küçük yaşlardan itibaren atmıştır. İlkokul ve lise eğitimini İzmir’de tamamlayan güzel oyunucu, üniversite okumak için İstanbul’a yerleşti. İstanbul Üniversitesi Devlet konservatuarı Tiyatro Bölümünü kazanan Melisa Şenolsun; 7 yıl da bale ve jimnastik eğitim almıştır. Ayrıca, Güneşi Beklerken dizisinde rol alan Efecan Şenolsun’un özbeöz kardeşidir. Güzel oyuncu 1.70 boyunda ve 55 kilo ağırlığındadır.

Melisa Şenolsun'un ilk projesi olan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisiyle tanındı. 2015 yılında yer aldığı yabancı yapımdan uyarlama olan bu dizide başarılı bir oyunculuk performansı sergileyen Melisa Şenolsun hızla popülerliği artan genç oyuncular listesine adını yazdırdı.

MELİSA ŞENOLSUN ROL ALDIĞI DİZİLER

Tatlı Küçük Yalancılar

Umuda Kelepçe Vurulmaz

Kiralık Aşk

Nefes Nefese

Güzelliğin Portresi

Atiye

Şimdilerde ise "Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna dahil olmuştur. Ünlü oyuncuyu dizinin yeni sezonunda, ekranlarda görmeye hazır olun.