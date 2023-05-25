Atiye ikinci bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor! Taze anne müjdeli haberi verdi! Kızının adı dikkat çekti

Hem şarkılarıyla hem hayat tarzıyla milyonlarca insan tarafından beğenilerek takip edilen şarkıcı Atiye'nin hamileliği sosyal medyanın gündeminde! Ünlü şarkıcı ikinci kez anne oluyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ATİYE İKİNCİ KEZ ANNE OLUYOR

İlk şarkıları olan Salla, Ya Habibi, Kal, Soygun Var gibi şarkılarıyla ilk sıralara yerleşen Atiye şarkı söylemeye başladığı andan itibaren milyonlarca insan tarafından sevilerek takip ediliyor. 2018 senesinde prodüktör ve müzik yönetmeni olan Erol Sebebci ile Almanya'da hayatını birleştiren Atiye'nin evliliği birçok insan tarafından sevilerek takip ediliyor. 2019 senesinde Ferah Feza isimli kızını kucağına alan Atiye verdiği röportaj esnasında sevenlerinin yüzünü güldüren haberi verdi ve ikinci kez anne olacağını söyledi.

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Son albümü Deli İşi ve son şarkısı Anne ile ilgili röportaj veren Atiye ikinci hamileliğini açıkladı ve canının sürekli turşu istediğini söyledi. Geçtiğimiz sene ise sonradan bulduğu ablası ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Atiye ablasını bulma sürecini şeffaflıkla açıklamıştı. Atiye babasından geçmiş zamanda öğrendiğine göre bir ablası olabileceğini duymuş ancak bu konu çok açılmamıştı. Atiye ise kendi imkanlarıyla ablasını bulmak için uğraşıp gerçekten ona ulaşmıştı. Sonrasında ablasının büyük bir şaşkınlık yaşadığını söyleyen Atiye, ablası ile babasının da buluştuğunu ve sonrasında birbirlerini çok severek görüşmeye devam ettiklerini söyledi. Atiye tarafından yapılan açıklamaya göre ablası da kendisi gibi müzisyen, besteler yapıyor. Hatta ablasının kendisi için bir şarkı yazdığını söyleyen Atiye, ablasının da kendi kızıyla yaşıt bir kızı olduğunu söyledi. Atiye, ablasının seneler sonra hayatına pozitiflik katan bir hediye olarak geldiğini düşündüğünü söyledi.