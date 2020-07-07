Atlanta Belediye Başkanı Bottoms, Covid-19’a yakalandı

Korona virüsünden en çok etkilenen ülke olan ABD'nin Atlanta kentinde belediye başkanının korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan korona virüs hızlı yayılmaya devam ediyor. ABD'nin Georgia eyaletinin en büyük kent olarak bilinen Atlanta'da belediye başkanının korona virüs testi pozitif çıktı. Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms, korona virüs testinin pozitif çıkığını açıkladı. Semptom göstermediğini aktaran Bottoms "Korona virüs tam anlamıyla eve çarptı. Hiçbir semptomum olmadı ve testim pozitif çıktı" ifadelerini kullandı.

Bottoms, eşinin de korona virüse yakalandığını ifade ederek eşinin Perşembe gününden beri normalden daha fazla uyuduğu için test yapmaya karar verdiklerini söyledi. Bottoms, "Hala şoktayım. Çünkü nasıl maruz kaldığımız hakkında hiçbir fikrim yok" dedi. Bottoms, hafif bir baş ağrısı ve kuru öksürük gibi hafif semptomlar yaşadığını belirtti. Bottoms, bu semptomların korona virüsle bağlantılı olmadığını ve alerjilere bağlı olacağını düşünmüştü.

Dünya genelinde toplam vak'a sayısı 11 milyon 756 bin 373'e yükselirken korona virüsten en çok etkilenen ülke ABD oldu. ABD'nin korona virüs toplam vak'a sayısı 3 milyon 41 bin 35'e ulaştı korona virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı ise 132 bin 981 oldu.

Kaynak: İHA