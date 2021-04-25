Atlas Maden Çengelköyspor, Yomra Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Atlas Maden Çengelköyspor, Yomra Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Atlas Maden Çengelköyspor ve Yomra Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 33. hafta maçında Atlas Maden Çengelköyspor sahasında Yomra Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Beylerbeyi 75.yıl - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Atlas Maden Çengelköyspor - Yomra Spor maçının skoru ne? Atlas Maden Çengelköyspor, Yomra Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Atlas Maden Çengelköyspor Yomra Spor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Beylerbeyi 75.yıl - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 15:00



Atlas Maden Çengelköyspor Yomra Spor Maçının Hakemleri

Celal Bayraklı(hakem), Vedat Hoşnam(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Oğuzhan Öztaş(2. Yardımcı Hakem), Eren Celal Kuzaytepe(dördüncü Hakem)

Atlas Maden Çengelköyspor

Atlas Maden Çengelköyspor İlk 11

23. Tunahan Dikişci, 3. Mertcan Aşcı, 22. Burak Büyükkaya, 5. Fatih Sercan Ekinci, 14. Gökhan Sürücü, 9. Ali Özgür Basa, 47. Alperen Keleş, 44. Serhat Keskinsoy, 61. Tevfik Şanver, 83. Safa Çağlar, 99. Taner Gümüş



Yedekler

74. Sabri Can, 15. İsmail Baydil, 4. Ömerül Faruk İşler, 21. Berkay Polat, 37. Rıdvan Çelik, 58. Ferhat Beşer, 60. Yusuf Ağın



Teknik Sorumlu

Sebahattin Algun Erdem



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Yomra Spor

Yomra Spor İlk 11

34. Onur Bilgin, 61. Samet Aydın, 6. Orhan Gülle, 44. Oğuzhan Açıl, 20. Muhammed Enes Doğan, 99. Ogün Özçiçek, 5. Erhan Şengül, 18. Şenol Özyurt, 75. Cihat Çakmak, 97. Emre Adiloğlu, 25. Hayri Mert Yomralıoğlu



Yedekler

98. Abdullah Nanim, 3. Mehmetcan Köse, 9. Doğukan Öksüz, 11. Halil Emre Yiğit, 21. Ahmet Hakan Sevinç, 24. Anıl Kılıç, 77. Mert Miraç Altıntaş



Teknik Sorumlu

Hamdi Zıvalıoğlu



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Belediye Kütahyaspor 31 18 8 5 60 33 62 27 2 Nazilli Belediyespor 31 18 6 7 62 29 60 33 3 Fethiyespor 31 16 7 8 53 27 55 26 4 Yomraspor 31 13 11 7 42 32 50 10 5 Mardin Fosfat Spor 31 12 12 7 38 30 48 8 6 İskenderun FK 31 14 5 12 36 40 47 -4 7 Halide Edip Adıvar 31 11 13 7 38 35 46 3 8 Darıca Gençlerbirliği 31 10 13 8 28 25 43 3 9 Büyükçekmece Tepecikspor 31 10 11 10 46 36 41 10 10 Ceyhanspor 31 11 8 12 47 65 41 -18 11 Ağrı 1970 Spor 31 10 9 12 25 38 39 -13 12 Kahta 02 Spor 31 7 14 10 36 36 35 0 13 Karaman Belediyespor 31 7 13 11 35 39 34 -4 14 Çengelköyspor A.Ş. 31 8 10 13 33 38 34 -5 15 Tekirdağspor 32 6 12 14 41 54 30 -13 16 Tokatspor 31 6 7 18 22 61 25 -39 17 Yozgatspor 1959 FK 31 4 7 20 28 52 19 -24

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