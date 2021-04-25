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Atlas Maden Çengelköyspor, Yomra Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Atlas Maden Çengelköyspor, Yomra Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Atlas Maden Çengelköyspor, Yomra Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Atlas Maden Çengelköyspor, Yomra Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Atlas Maden Çengelköyspor ve Yomra Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  33. hafta maçında Atlas Maden Çengelköyspor sahasında Yomra Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Beylerbeyi 75.yıl - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Atlas Maden Çengelköyspor - Yomra Spor maçının skoru ne?

Atlas Maden Çengelköyspor, Yomra Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Atlas Maden Çengelköyspor  Yomra Spor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Beylerbeyi 75.yıl - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00

Atlas Maden Çengelköyspor Yomra Spor Maçının Hakemleri
Celal Bayraklı(hakem), Vedat Hoşnam(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Oğuzhan Öztaş(2. Yardımcı Hakem), Eren Celal Kuzaytepe(dördüncü Hakem)

ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPORAtlas Maden Çengelköyspor

Atlas Maden Çengelköyspor İlk 11
23. Tunahan Dikişci, 3. Mertcan Aşcı, 22. Burak Büyükkaya, 5. Fatih Sercan Ekinci, 14. Gökhan Sürücü, 9. Ali Özgür Basa, 47. Alperen Keleş, 44. Serhat Keskinsoy, 61. Tevfik Şanver, 83. Safa Çağlar, 99. Taner Gümüş

Yedekler
74. Sabri Can, 15. İsmail Baydil, 4. Ömerül Faruk İşler, 21. Berkay Polat, 37. Rıdvan Çelik, 58. Ferhat Beşer, 60. Yusuf Ağın

Teknik Sorumlu
Sebahattin Algun Erdem

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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YOMRA SPORYomra Spor

Yomra Spor İlk 11
34. Onur Bilgin, 61. Samet Aydın, 6. Orhan Gülle, 44. Oğuzhan Açıl, 20. Muhammed Enes Doğan, 99. Ogün Özçiçek, 5. Erhan Şengül, 18. Şenol Özyurt, 75. Cihat Çakmak, 97. Emre Adiloğlu, 25. Hayri Mert Yomralıoğlu

Yedekler
98. Abdullah Nanim, 3. Mehmetcan Köse, 9. Doğukan Öksüz, 11. Halil Emre Yiğit, 21. Ahmet Hakan Sevinç, 24. Anıl Kılıç, 77. Mert Miraç Altıntaş

Teknik Sorumlu
Hamdi Zıvalıoğlu

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Belediye Kütahyaspor31188560336227
2Nazilli Belediyespor31186762296033
3Fethiyespor31167853275526
4Yomraspor311311742325010
5Mardin Fosfat Spor31121273830488
6İskenderun FK3114512364047-4
7Halide Edip Adıvar31111373835463
8Darıca Gençlerbirliği31101382825433
9Büyükçekmece Tepecikspor3110111046364110
10Ceyhanspor3111812476541-18
11Ağrı 1970 Spor3110912253839-13
12Kahta 02 Spor31714103636350
13Karaman Belediyespor3171311353934-4
14Çengelköyspor A.Ş.3181013333834-5
15Tekirdağspor3261214415430-13
16Tokatspor316718226125-39
17Yozgatspor 1959 FK314720285219-24

Fikstür

25.04.2021Yozgatspor 1959 FK6-0Tekirdağspor
25.04.2021Tokatspor1-5Ceyhanspor
25.04.2021Nazilli Belediyespor2-0Büyükçekmece Tepecikspor
25.04.2021Çengelköyspor A.Ş.0-1Yomraspor
25.04.2021Belediye Kütahyaspor1-1Mardin BŞ. Başakspor
25.04.2021Ağrı 1970 Spor0-0Fethiyespor
25.04.2021Halide Edip Adıvar1-1Kahta 02 Spor
25.04.2021Darıca Gençlerbirliği0-1Karaman Belediyespor

 

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