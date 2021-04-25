Atlas Maden Çengelköyspor, Yomra Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Atlas Maden Çengelköyspor, Yomra Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Atlas Maden Çengelköyspor, Yomra Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Atlas Maden Çengelköyspor ve Yomra Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 33. hafta maçında Atlas Maden Çengelköyspor sahasında Yomra Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Beylerbeyi 75.yıl - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Atlas Maden Çengelköyspor - Yomra Spor maçının skoru ne?
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STADYUM BİLGİSİ
Beylerbeyi 75.yıl - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00
Atlas Maden Çengelköyspor Yomra Spor Maçının Hakemleri
Celal Bayraklı(hakem), Vedat Hoşnam(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Oğuzhan Öztaş(2. Yardımcı Hakem), Eren Celal Kuzaytepe(dördüncü Hakem)
Atlas Maden Çengelköyspor İlk 11
23. Tunahan Dikişci, 3. Mertcan Aşcı, 22. Burak Büyükkaya, 5. Fatih Sercan Ekinci, 14. Gökhan Sürücü, 9. Ali Özgür Basa, 47. Alperen Keleş, 44. Serhat Keskinsoy, 61. Tevfik Şanver, 83. Safa Çağlar, 99. Taner Gümüş
Yedekler
74. Sabri Can, 15. İsmail Baydil, 4. Ömerül Faruk İşler, 21. Berkay Polat, 37. Rıdvan Çelik, 58. Ferhat Beşer, 60. Yusuf Ağın
Teknik Sorumlu
Sebahattin Algun Erdem
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Yomra Spor İlk 11
34. Onur Bilgin, 61. Samet Aydın, 6. Orhan Gülle, 44. Oğuzhan Açıl, 20. Muhammed Enes Doğan, 99. Ogün Özçiçek, 5. Erhan Şengül, 18. Şenol Özyurt, 75. Cihat Çakmak, 97. Emre Adiloğlu, 25. Hayri Mert Yomralıoğlu
Yedekler
98. Abdullah Nanim, 3. Mehmetcan Köse, 9. Doğukan Öksüz, 11. Halil Emre Yiğit, 21. Ahmet Hakan Sevinç, 24. Anıl Kılıç, 77. Mert Miraç Altıntaş
Teknik Sorumlu
Hamdi Zıvalıoğlu
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Belediye Kütahyaspor
|31
|18
|8
|5
|60
|33
|62
|27
|2
|Nazilli Belediyespor
|31
|18
|6
|7
|62
|29
|60
|33
|3
|Fethiyespor
|31
|16
|7
|8
|53
|27
|55
|26
|4
|Yomraspor
|31
|13
|11
|7
|42
|32
|50
|10
|5
|Mardin Fosfat Spor
|31
|12
|12
|7
|38
|30
|48
|8
|6
|İskenderun FK
|31
|14
|5
|12
|36
|40
|47
|-4
|7
|Halide Edip Adıvar
|31
|11
|13
|7
|38
|35
|46
|3
|8
|Darıca Gençlerbirliği
|31
|10
|13
|8
|28
|25
|43
|3
|9
|Büyükçekmece Tepecikspor
|31
|10
|11
|10
|46
|36
|41
|10
|10
|Ceyhanspor
|31
|11
|8
|12
|47
|65
|41
|-18
|11
|Ağrı 1970 Spor
|31
|10
|9
|12
|25
|38
|39
|-13
|12
|Kahta 02 Spor
|31
|7
|14
|10
|36
|36
|35
|0
|13
|Karaman Belediyespor
|31
|7
|13
|11
|35
|39
|34
|-4
|14
|Çengelköyspor A.Ş.
|31
|8
|10
|13
|33
|38
|34
|-5
|15
|Tekirdağspor
|32
|6
|12
|14
|41
|54
|30
|-13
|16
|Tokatspor
|31
|6
|7
|18
|22
|61
|25
|-39
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|31
|4
|7
|20
|28
|52
|19
|-24
Fikstür
|25.04.2021
|Yozgatspor 1959 FK
|6-0
|Tekirdağspor
|25.04.2021
|Tokatspor
|1-5
|Ceyhanspor
|25.04.2021
|Nazilli Belediyespor
|2-0
|Büyükçekmece Tepecikspor
|25.04.2021
|Çengelköyspor A.Ş.
|0-1
|Yomraspor
|25.04.2021
|Belediye Kütahyaspor
|1-1
|Mardin BŞ. Başakspor
|25.04.2021
|Ağrı 1970 Spor
|0-0
|Fethiyespor
|25.04.2021
|Halide Edip Adıvar
|1-1
|Kahta 02 Spor
|25.04.2021
|Darıca Gençlerbirliği
|0-1
|Karaman Belediyespor