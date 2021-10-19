Atlas ne demek, TDK'ya göre Atlas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Atlas ne demek? Atlas TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi atlas kelimesi. Peki atlas ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre atlas nedir, atlas kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ATLAS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Atlas kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Atlas kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre atlas kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yüzü parlak, sık dokunmuş bir ipekli kumaş türü, saten

- Dünyanın, bir ülkenin, bir bölgenin fiziksel ve siyasal coğrafyası ile ekonomi, tarih vb. konularda toplu bilgi vermek için bir araya getirilmiş coğrafya haritaları derlemesi

- Bir konuyu açıklamak için hazırlanmış resim veya levhalardan oluşmuş kitap



ATLAS CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Anatomi atlası. Dil atlası.

- Atıldığın bu macerada yolunu kaybedecek olursan bu düş atlasının sayfalarını karıştırabilirsin.



ATLAS KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- atlas çiçeği, atlas kemiği

- dil atlası, gök atlası

