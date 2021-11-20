Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Küçük kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Prof. Dr. Mustafa Küçük biyografisi

20 Kasım 2021 Tarihli ve 31665 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yer alan atama kararlarına göre ise dört üniversiteye rektör ataması yapıldı. Bu kapsamda Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Küçük atandı. Söz konusu atama sonrası vatandaşlar da internet arama motorlarında Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Küçük kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularının yanıtı araştırılıyor. Prof. Dr. Mustafa Küçük biyografisi haberimizde...

ATLAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MUSTAFA KÜÇÜK KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? PROF. DR. MUSTAFA KÜÇÜK BİYOGRAFİSİ

Prof. Dr. Mustafa Küçük lisans eğitimini 1975-1981 arasında İstanbul Üniversitesinde tamamladı. Tıpta uzmanlık eğitimini ise 1983- 1969 arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesinde aldı.

Prof. Dr. Mustafa Küçük, 2011- 2018 yılları arasında Atlas Üniversitesi Medicine Hastanesi Kadın Doğum Bölüm Başkanı olarak görev aldı.

Prof. Dr. Mustafa Küçük'ün akademik deneyimleri şöyle:

2020 - : İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ)

2003 - 2005: University of Oxford (Faculty of Medicine / OB/GYN)

1999 - 2011: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ)

1998 - 1999: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ)

1993 - 1998: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ)

1993 - 1993: MAYO CLINIC, ROCHESTER. MN- U.S.A. ( / OB/GYN)

1950 - 2011: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ)

Prof. Dr. Mustafa Küçük'ün idari deneyimleri yıldan yıla şu şekildedir:

- 2021 - : İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Rektör)

- 2009 - 2011: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Bilim Dalı Başkanı)

- 2005 - 2009: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Anabilim Dalı Başkanı)

- 1991 - 1993: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Mustafa Küçük, 20 Kasım 2021 Tarihli ve 31665 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Atlas Üniversitesi rektörlüğüne yeniden atanmıştır.