Atlasglobal Havayolları, kadınlarla gökyüzünü fethetti

Bünyesinde 139'u idari, 549'u da uçuş görevlisi olmak üzere 688 kadın çalışanı olan Atlasglobal Havayolları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel bir uçuş gerçekleştirdi. Şirketin bugün saat 10.30 İstanbul-Antalya ve saat 13.00 Antalya-İstanbul uçuşları tamamı kadınlardan oluşan kabin ve kokpit ekibiyle yapıldı.

Kadınların çalışması ve kariyer yapmasının önündeki en büyük engel olan "cam tavanları" yıkan Atlasglobal Havayolları, kadın istihdamını artırmak ve kadınların sosyal hayatta aktif yer almasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüterek, bu konudaki farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Şirket içinde uyguladığı insan kaynakları uygulaması sayesinde 139'u idari, 549'u da uçuş görevlisi olmak üzere toplamda 688 kadın çalışan sayısına ulaşan Atlasglobal Havayolları, 8 Mart 2019 Dünya Kadınlar Günü'nü çok özel bir etkinlikle kutladı. Şirket, kadınların gökyüzündeki egemenliğinin de simgesi olacak şekilde 8 Mart 2019 tarihindeki saat 10.30 İstanbul-Antalya ve saat 13.00'teki Antalya-İstanbul uçuşlarını pilotları ve kabin çalışanlarının tamamı kadın olan bir ekiple gerçekleştirdi. Seferin kaptan pilotu Elmas Burçin Açıkgöz uçuş sırasında yaptığı anonsla Atlasglobal'in kadın yolcularının da Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Atlasglobal Havayolları Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan yaptığı açıklamada, kadınların her alandaki sayısız başarılarına dikkat çekerek, gerçekleştirdikleri özel uçuşla farkındalığı artırmak istediklerini belirtti.

Arşan, "Dokundukları her yere değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü aynı zamanda tüm kadın meslektaşlarımın da Dünya Havacı Kadınlar Haftası'nı gönülden kutluyorum" dedi.

DHA