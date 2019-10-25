Atlasglobal Yeşilyurt - VakıfBank: 1-3

SALON: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

HAKEMLER: Caner Çıldır, Serdar Nişancıoğlu

ATLASGLOBAL YEŞİLYURT: Gözde 6, Buket 5, Derya 12, Nicole 11, Alexia 8, Tuğba 13, Ayça (L), Elif 3, Arzum

VAKIFBANK: Zehra 9, Maja 1, Gabi 17, Melis 4, Haak 18, Ebrar 13, Gizem (L), Meliha 5, Gözde 4, Cansu

SETLER: 19-25, 25-23, 18-25, 22-25

SÜRE: 97 dakika (23', 26', 22', 26')

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 4'üncü haftanın açılış maçında VakıfBank, Atlasglobal Yeşilyurt'u deplasmanda 19-25, 25-23, 18-25 ve 22-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Ligde oynadığı dört maçı da kazanan sarı-siyahlılar, beşinci haftada 29 Ekim Salı günü deplasmanda Fenerbahçe Opet'le karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA