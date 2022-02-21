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Atletico Madrid 1–1 Manchester United | Maç sonucu, özeti

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşı karşıya gelen Atletico Madrid ile Manchester United müsabakadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid evinde Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. 22 yaşındaki Portekizli futbolcu Joao Felix'in 7. dakikada bulduğu gol ile öne geçen Atletico Madrid, 80. dakikada Anthony Elanga'nın golüne engel olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Maçın özetini izlemek için tıklayabilirsiniz

Bölge Gündem Editör Ekibi
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