Atletico Madrid - Bayern Münih maçı CANLI İZLE LİNKİ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en başarılı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 5. hafta maçlarının oynanacağı Devler Ligi'nde, haftanın en dikkat çekici mücadelesi, Atletico Madrid ile Bayern Münih arasında oynanacak. Gruptaki ilk maçta, Bavyera ekibi Münih, kendi evinde rakibini 4-0 mağlup etmeyi başarmıştı. A Grubunda 4'de 4 yapan Bayern Münih, Atletico karşısında da galibiyetin favorisi olarak görülüyor. Atletico Madrid'in, 4 maçta, 5 puanı bulunuyor. Peki, Atletico Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte detaylar...

ATLETİCO MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi A Grubunda 5. hafta maçı Atletico Madrid ile Bayern Münih arasında oynanacak. Zorlu mücadele, Wanda Metropolitano Stadı'nda görülecekken 1 Aralık Salı günü saat 23.00'de başlayacak. Mücadeleyi, Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını ise Nicolas Danos ve Cyril Gringore üstlenecek.

HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Şampiyonlar Ligi'nin ülkemizdeki yayıncısı Digitürk, Atletico Madrid - Bayern Münih maçını da beIN SPORTS ekranlarından izleyicilerle buluşturacak. Karşılaşmayı Salı gecesi 23.00'de beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen izleyebilirsiniz.

ATLETİCO MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ