Atletico Madrid Chelsea maç özeti ile 0-1! Giroud röveşata golüyle galibiyeti getirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 32 Turu'nda Atletico Madrid sahasında Chelsea'ye 1-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 68.dakikada Fransız forvet Giroud kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 32 Turu'nde heyecan Atletico Madrid ile Chelsea arasında oynanan maçla devam etti.
Romanya'nın Bükreş şehrinde bulunan Arena Nationala stadyumunda oynanan maç Türkiye saati 23.00'de başladı ve Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych düdük çaldı.
İngiliz ekibi Chelsea'ya galibiyeti getiren golü 68.dakikada Oliver Giroud röveşata ile attı.
RÖVANŞ 17 MART'TA
İki takım arasındaki rövanş maçı 17 Mart Çarşamba günü oynanacak.
MÜCADELENİN İLK 11'LERİ
Atletico Madrid: Oblak, Hermoso, Felipe, Savic, Llorente, Koke, Niguez, Lemar, Correa, Felix, Suarez
Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Hudson-Odoi, Jorginho, Kovacic, Alonso, Werner, Mount, Giroud.
ATLETİCO MADRİD - CHELSEA MAÇ ÖZET İZLE
Atletico Madrid ile Chelsea arasında oynanan maçın özetini izlemek için tıklayınız.