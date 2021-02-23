Sinan Akçıl'dan, düğününde pandemi kurallarını ihlal ettikleri nedeniyle eleştiride bulunan Işın Karaca'ya yanıtElektrik kesintisi 24 Şubat Çarşamba 2021 AYEDAŞ24 Şubat altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show'daElektrik kesintisi 24 Şubat Çarşamba 2021 BEDAŞTV8 Yayın Akışı | Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümüyle TV8'deTRT1 Yayın Akışı |Benim Adım Melek yeni bölümüyle TRT'de24 Şubat BİM kataloğu | Bebek bezi aylık fırsat paketleri | Bim Salı günü indirimiFOX TV Yayın Akışı | Masumiyet ilk bölümüyle FOX'taStar TV Yayın Akışı| Yerli sinema Bayi Toplantısı Star'da
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Atletico Madrid Chelsea maç özeti ile 0-1! Giroud röveşata golüyle galibiyeti getirdi

Atletico Madrid Chelsea maç özeti ile 0-1! Giroud röveşata golüyle galibiyeti getirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 32 Turu'nda Atletico Madrid sahasında Chelsea'ye 1-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 68.dakikada Fransız forvet Giroud kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 32 Turu'nde heyecan Atletico Madrid ile Chelsea arasında oynanan maçla devam etti. 

Romanya'nın Bükreş şehrinde bulunan Arena Nationala stadyumunda oynanan maç Türkiye saati 23.00'de başladı ve  Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych düdük çaldı. 

İngiliz ekibi Chelsea'ya galibiyeti getiren golü 68.dakikada Oliver Giroud röveşata ile attı.

RÖVANŞ 17 MART'TA 

İki takım arasındaki rövanş maçı 17 Mart Çarşamba günü oynanacak.

Atletico Madrid Chelsea maç özeti ile 0-1! Giroud röveşata golüyle galibiyeti getirdi

MÜCADELENİN İLK 11'LERİ

Atletico Madrid: Oblak, Hermoso, Felipe, Savic, Llorente, Koke, Niguez, Lemar, Correa, Felix, Suarez

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Hudson-Odoi, Jorginho, Kovacic, Alonso, Werner, Mount, Giroud.

ATLETİCO MADRİD - CHELSEA MAÇ ÖZET İZLE

Atletico Madrid ile Chelsea arasında oynanan maçın özetini izlemek için tıklayınız.

ATLETİCO MADRİD- CHELSEA MAÇ ÖZETİ

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT