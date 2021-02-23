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  3. Atletico Madrid - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

Atletico Madrid - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 32 Turu'nda Atletico Madrid sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Peki Atletico Madrid - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

Atletico Madrid - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 32 Turu'nde heyecan Atletico Madrid ile Chelsea arasında oynanacak maç ile devam edecek. Mücadele hakkındaki detayları da bizler sizler için derledik.

ATLETİCO MADRİD - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Chelsea maçı Romanya'nın Bükreş şehrinde bulunan Arena Nationala stadyumunda 23 Şubat Salı (bugün) oynanacak. Türkiye saati 23.00'de başlayacak olan mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych düdük çalacak. 

Mücadele BeIN Sports 2'den şifreli olarak naklen yayınlanacak. 

MUHTEMEL İLK 11'LER

Atletico Madrid: Oblak, Hermoso, Felipe, Savic, Llorente, Koke, Niguez, Lodi, Correa, Felix, Suarez

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Hudson-Odoi, Jorginho, Kovacic, Alonso, Werner, Mount, Abraham.

Tayfun Altuntaş
Editör
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