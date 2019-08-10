Atletico Madrid Juventus maçı hangi kanalda | Atletico Madrid Juventus maçı canlı izleme linki

İki dünya devi Atletico Madrid Juventus karşı karşıya geliyor. Yapılan Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçı ekranlarda olacak. Kullanıcılar Atletico Madrid Juventus maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Atletico Madrid Juventus canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Atletico Madrid Juventus maçı hangi kanalda

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Atletico Madrid ile Juventus takımları karşı karşıya geliyor. Atletico Madrid - Juventus maçı 10 Ağustos 2019 günü (bugün) oynanacak. Maçın başlangıç saati TSİ 19:00 olarak belirledi.

Atletico Madrid son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Juventus takımı ise son 5 maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik bir istatistik sergiledi.

Atletico Madrid ile Juventus arasındaki futbol karşılaşması 10 Ağustos 2019 tarihinde saat 19:00 (TSİ) başlayacak. Peki Atletico Madrid - Juventus maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Atletico Madrid Juventus maçını canlı izlemek isteyen sporseverler Juventusnet üzerinden "Atletico Madrid Juventus canlı izle" aramalarını yapıyor. Sporseverler ve futbol seyircisi Atletico Madrid ile Juventus arasında oynanacak bu maçı şifreli ve şifresiz yayınlayacak kanalları araştırılıyor.

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Karşılaşma TRT Spor'da yayınlanacak. TRT Spor kanalına hem Türksat uydusundan hem de diğer tüm dijital yayın platformlarından kolayca ulaşabilir, naklen ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

Maçı Juventusnet üzerinden kaçak yayınlarla izlemek isteyenler için ise sporseverlerin çokca başvurduğu yayın siteleri justintv, lshunter, netspor12, netspor23 ve netspor27 olarak öne çıkıyor. Ancak Juventusnet üzerinden yapılan bu kaçak yayınlara itibar etmemenizi öneririz. Bu yayınlar yayıncı kuruluşların maç yayınlarını yurt içi ve yurt dışından izinsiz bir şekilde Juventusnete aktarılması şeklinde gerçekleşmektedir. Bu yayınları yapan siteler, kötü yayın kalitesi ile maçı 5 dakikaya varan gecikmelerle aktarmaktadır. Aynı zamanda bu sitelerde uygunsuz reklamlarla, kimlik dolandırıcılığı, bilgisayara spam/virüs bulaştırma gibi sorunlarla da karşı karşıya kalabilirsiniz.

Diğer yandan Türkiye dışındaysanız ve Türksat dışında kalan yabancı uyduları gören çanak antenler ile uydu cihazlarına sahipseniz ve/veya yabancı TV yayın platformlarına aboneyseniz, yabancı spor kanalların yayın akışlarını takip edebilir, bu maçı yabancı bir kanaldan farklı dilde izleme yolunu seçebilirsiniz.

Atletico Madrid Juventus maçı canlı izleme linki

İki dünya devi Atletico Madrid Juventus karşı karşıya geliyor. Yapılan Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçı ekranlarda olacak. Kullanıcılar Atletico Madrid Juventus maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Atletico Madrid Juventus canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Atletico Madrid ve Juventus, hem Uluslararası Şampiyonlar Kupasında liderlik pozisyonunu elde etmek hem de sezonun başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklarını tamamlamak için sahada olacak. Peki, Atletico Madrid Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Atletico Madrid ve Juventus, Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında 10 Ağustos Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. 19.00'da oynanacak olan mücadelenin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

YILIN FUTBOLCULARI İÇİN ADAYLAR BELİRLENDİ

UEFA, 2018-2019 sezonunda "Avrupa'da Yılın Futbolcuları Ödülü" için aday listeyi belirledi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 32 takımın teknik direktörü ile birliğe üye 55 ülkeden gazetecilerin yaptığı oylamanın ardından dört mevki için 3'er futbolcu aday gösterildi.

Kazanan futbolcular ödüllerini 29 Ağustos'ta yapılacak 2019-2020 grup kura çekimi töreninde alacak.

Mevkilerine göre aday gösterilen futbolcular şunlar:

Kaleci: Alisson Becker (Liverpool), Hugo Lloris (Tottenham), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Savunma: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus), Virgil van Dijk (Liverpool)

Orta saha: Frenkie de Jong (Ajax/Barcelona), Christian Eriksen (Tottenham), Jordan Henderson (Liverpool)

Forvet: Sadio Mane (Liverpool), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus)