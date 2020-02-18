Atletico Madrid - Liverpool maçı ne zaman? Atletico Madrid - Liverpool maçı hangi kanalda?

İki nefes kesen takım Atletico Madrid ve Liverpool, Şampiyonlar Ligi perdesini bu akşam açıyor. Geçen sene kupayı kaldıran Liverpool mu? Yoksa mekanın sahibi Atletico Madrid mi? İşte son 16 tur heyecanı...

Peki Atletico Madrid - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı, bu gece perdelerini açacak. Nefesleri kesecek maçta son şampiyon Liverpool, geçen yıl kupayı kaldırdığı İspanya’daki Metropolitano Stadı’nda mekanın sahibi Atletico Madrid’in konuğu olacak.

Atletico Madrid - Liverpool maçı hangi kanalda?

Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı, bu akşam ve yarın akşam oynanacak toplamdaki 4 maçla başlayacak. Elbette bu gece tüm gözler, İspanya’nın Başkent’i Madrid’de olacak. Nefesleri kesmesi beklenen kapışmada Atletico Madrid, bu kupanın son şampiyonu olan İngiliz ekibi Liverpool’u sahasında konuk edecek.

Metropolitano Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Szymon Marciniak'ın düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Atlético teknik direktörü Diego Simeone : “Eleştiri gerekli ve gelişmemize yardımcı oluyor. Önümüzde sert bir rakip var. Stadyumumuz bize çok yardımcı olacak, ancak önemli olan tek şey sahada olan şey. Oyun başladığında her şey olabilir. Takımda iyimserlik ve arzu görüyorum. ”

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp: “[Atlético Madrid] bizim gibi bir takıma karşı oynamadı. Bunu unutmamalıyız. Biz de örgütlüyüz, futbol oynuyoruz, oyunun farklı yönleri var. geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazananlar gibi hissediyorum, bu yıl yarışmacılardan biriyiz. İstanbul’da olmak istiyoruz. “

Atletico Madrid - Liverpool muhtemel 11'ler:

Atletico Madrid: Oblak, Arias, Savic, Felipe, Lodi, Carrasco, Partey, Koke, Niguez, Diego Costa, Morata

Liverpool: Alisson, Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino

Kritik adamlar Diego Costa ve Salah

Bu sezon beklentilerin altında kalan Diego Costa, Liverpool karşısında Morata ile birlikte gol arayacak. 15 maçta bu sezon 2 gol atan ve 3 asist yapan Costa, Devler Ligi’nde şu ana kadar 4 maçta gol atamadı. Şampiyonlar Ligi’nde 6 maçta 4 golü ve 2 asisti olan Salah, bu sezon toplamda ise 31 mücadelede 18 kez fileleri salladı, 8 de gol pası verdi.

Joao Felix’in durumu maç saatinde belli olacak

Bu sezon inişli çıkışlı bir sezon geçiren Atletico’da Trippier ve Herrera sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Ev sahibinde genç süperstar Joao Felix’in oynayıp oynamayacağı ise netlik kazanmadı. 5. kez rakip olacaklar Konuk ekipte de Shaqiri sakatlığı nedeniyle sahne alamayacak.

Liverpool'un hedefi final

Liverpool, geçen sezon kupayı kaldırdığı Metropolitano Stadı’na yeniden adım atarken, Klopp önderliğinde adeta ölümsüzleşen İngilizler’in hedefi, 2005’te şampiyonluk yaşadıkları ve bu sezonki finale ev sahipliği yapacak İstanbul’daki Olimpiyat Stadı’nda yer almak olacak.

İki takım bugüne kadar 4 kez karşılaştı, taraflar 1’er kez sahadan galibiyetle ayrılıp, 4’er kez fileleri havalandırırken, 2 maç da berabere bitti.