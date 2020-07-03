Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden İspanya La Liga'nın sezonun 34.hafta maçında Atletico Madrid - Mallorca'yı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Atletico Madrid - Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

ATLETICO MADRID - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid - Mallorca maçı 3 Temmuz 23:00'da başlayacak. Karşılaşma, Wanda Metropolitano Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Alberola Rojas yönetecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Mallorca maçı 3 Temmuz saat 23:00'da Spor SMART kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Jan Oblak, Jose Gimenez, Santiago Arias, Renan Lodi, Felipe, Thomas, Saul Niguez, Llorente, Carrasco, Angel Correa, Diego Costa

Mallorca: Manolo Reina, Agbenyenu, Antonio Raillo, Alejandro Pozo, Salva Sevilla, Mohammed, Dani Rodriguez, Valjent, Hernandez, Budimir, Takefusa Kubo