Atletizm Antrenörü (Koşu) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Atletizm Antrenörü (Koşu) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Atletizm Antrenörü (Koşu) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Atletizm Antrenörü (Koşu) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Atletizm Antrenörü (Koşu) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Atletizm Antrenörü (Koşu) Maaşı Ne Kadar? 2022 Atletizm Antrenörü (Koşu) Maaşları

Atletizm Antrenörü (Koşu) maaşı ortalama olarak aylık 7550_TL'dir. En düşük Atletizm Antrenörü (Koşu) maaşı 6250_TL, En yüksek ise 8850_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Atletizm Antrenörü (Koşu) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3422.25

Meslek Adı :

Atletizm Antrenörü (Koşu)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Spor Ve Fitnes Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Spor Antrenörleri, Eğiticileri Ve Hakemleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Atletizmin koşu sporları kategorilerinde, sporcuları atletizm kural ve tekniklerine uygun olarak yetiştirme, teknik, taktik, fizik, kondisyon ve psikolojik olarak yarışmalara hazırlama ve yarışmalarını sağlama, gelişmelerini takip etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Atletizm Antrenörü (Koşu), çalışılan birimin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Atletizmin koşu kategorileri olan sürat koşuları, engelli sürat koşuları, mesafe koşuları ve yürüyüş branşlarında, sporcular için müsabaka takvimine göre çalışma programı hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

b) Sağlık ekibinin çalışmalarda yer almasını sağlamak,

c) Sporcuların atletizmin koşu branşlarına göre uygun antrenmanlar yaptırmak, gerekli teknik ve taktik çalışmalar yaptırmak,

d) Sporcuları teknik, taktik, fizik, kondisyon ve psikolojik olarak müsabakalara hazırlamak,

e) Antrenmanlarda, yapılacak müsabakaların taktiklerini uygulatmak, zayıf yönleri belirleyip, güçlendirmek amacıyla gerekli teknikleri uygulamalı olarak çalıştırmak,

f) Sporcuların dengeli beslenmeleri için gıda programı hazırlatmak ve uygulanmasını sağlamak,

g) Sporcuların sağlık durumları, özel yaşamları, izinleri ve sorunları ile ilgilenmek,

h) Gerektiğinde, sporcuları kampa almak, kamp programı hazırlamak ve uygulamak,

i) Sporcuların devam ve form durumlarını izlemek, devamsızlığı olan ve form düşüklüğü gösteren sporcuları uyarmak ve tedbir almak,

j) Form düşüklüğü gösteren sporcuları özel çalışmaya tabi tutmak,

k) Müsabaka öncesinde sporculara son taktikleri vermek,

l) Atletizm sporuna yetiştirilmek üzere sporcu seçmelerine katılmak,

m) Haftalık, aylık ve yıllık antrenman raporu hazırlamak, ilgililere sunmak,

n) Mesleği alanındaki gelişmeleri ve atletizm sporundaki değişiklikleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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