Atletizm Şampiyonasına Kayseri İmzası

İstanbul Ataköy Atletizm Salonunda yapılan U14-U16 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'na katılan Kayserili sporcular başarılarıyla yine göz doldurdu.

U14 Şampiyonasında 583, U16 Şampiyonasında da 843 atlet olmak üzere toplam bin 426 sporcu mücadele etti.

14 branşta yapılan şampiyonada Kayseri'den katılan sporcularımızdan Furkan Mutlu, 800 ve 1500 metrede şampiyon olurken, Halil Sade 1500 metre yarışında üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Sılanur Özkan'da yüksek atlamada beşinci oldu.

60 metre ve 200 metre Aleyna Günbay altın madalyanın sahibi olurken, Atilla Göktuğ yüksek atlama kategorisinde üçüncü olurken Hakkı Yılmaz ise dördüncü, Samet Güleser'de uzun atlama kategorisinde beşinci oldu.

Ayrıca Kayseri takımı 4x100 metrede Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Aleyna Günbay, aldığı iki altın madalyayla milli takım antrenörlerinin dikkatini çekerek, 2024 Olimpik Milli takım kadrosuna katılmaya hak kazandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, şampiyonaya Kayseri'den katılan sporcularımızın sergilediği büyük başarılar ziyadesiyle memnun ettiğini belirterek, atletleri ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA