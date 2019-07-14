Atletizm Takımı İtalya’da Türk Bayrağını Dalgalandırdı

İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunlarında Kayserili sporcu Ersin Tekal'ın bulunduğu atletizm takımı dünya ikincisi oldu.

03-14 Temmuz 2019 tarihleri arasında Üniversite Sporları Birliği ( FISU) tarafından düzenlenen 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunlarında Türkiye Atletizm, Atıcılık, Taekwondo, Cimnastik, Eskrim, Judo, Okçuluk ve Yüzme branşında toplamda 88 sporcu mücadele ediyor.

Kayserili Atletizm Milli sporcu Ersin Tekal'ın da bulunduğu atletizm takımı dün yapılan yarı maraton yarışlarında Saffet Elkatmış 1:07:07, Ferhat Bozkurt 1:08:37, Ersin Tekal 1:09:03 derecelerle yarışı tamamladılar. Toplamda 3:24:47'lik derece yapan Türkiye takımı, Japonya ve Çin'in arkasından dünya ikinciliğini elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunlarında madalya kazanan tüm sporcuları tebrik ederken, şanlı Türk Bayrağını İtalya'da dalgalandırdıkları için sporculara teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA