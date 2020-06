Atletizm tartan pistinde fazla kilolardan kurtulma zamanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan Obezite İle Mücadele Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Yıllar önce Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'ın başlattığı proje Erzurum'da başarı ile yürütülüyor. Vali Okay Memiş'in talimatlarıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Tartan Pisti ile açık alanları spor yapmaları için halkın hizmetine açtı.

Korona virüs (Covid-19) sürecinin ardından yavaş yavaş normalleşmeye dönen günlük hayatta Covid-19 tedbirleri uygulanmaya devam ederken, spor tesisleri spor yapmaları için halka açılıyor. Şimdilik Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün spor salonları olimpiyat havuzundaki milli sporculara hizmet verirken, açık spor tesisleri ile atletizm tartan pisti ise halkın hizmetine açılıyor. Üç ayı bulan Korona virüs sürecinde gerekmediği sürece Evde Kalan ve sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde de evlerinde zaman geçiren vatandaşlara spor yapma imkanı sağlanacak. Yıllar önce Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Obezite ile Mücadele" protokolü imzalanmış ve bu protokol Erzurum'da başarılı bir şekilde yürütülmüştü. Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ'ın başlattığı proje ile Erzurum halkı Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık İl Müdürlüğü'nün destekleriyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün spor salonları ile sahalarında antrenörler eşliğinde spor yaparak obeziteyle mücadele ederken, fazla kilolarından kurtulmuşlardı. Covid-19 Pandemisi sonrası Erzurum Valisi Okay Memiş'in direktifleri ile atletizm tartan pistinde onarım çalışmaları yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesisin kapılarını halka açtı. Erzurum'da ikamet eden vatandaşlar istedikleri saatte atletizm tartan pistinde spor yapabilecekler. Erzurum Valisi Okay Memiş, Covid-19 Pandemisi sonrasında vatandaşları hareketli olması ve fazla kilolarından kurtulması için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne spor tesislerinin kapılarını açması için talimatı verdi. Vali Memiş öncülüğünde öncelikle atletizm tartan pistinde yenileme çalışmaları yapan GSİM, atletizm pistini 24 saat spor yapılabilir konuma kavuşturdu. Atletizm Pistindeki aydınlatma sistemi sayesinde artık geceleri de spor yapılabiliyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığımız arasında obezite ile birlikte mücadele etme protokolü bulunuyor. Yerelde de Sağlık İl Müdürlüğümüzle obizete ile mücadelede her zaman ortak çalışarak, ortak hareket ediyoruz. Şimdi de Covid-19 pandemisinin ardından Valimiz Okay Memiş, bize talimat verdi. Bizde önce Atletizm Tartan Pisti'ni bakımdan geçirdik. Aydınlatma sistemini yeniledik. Halkımız artık 7/24 saat istedikleri vakitte atletizm tartan pistine gelerek spor yapabilecekler. Yıllar önce obezite ile mücadele projesini başlatan Eski Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Recep Akdağ'a ve İl Sağlık Müdürümüz Gürsel Bedir'e ortak projemize verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. Şimdi de Valimiz Okay Memiş öncülüğünde halkımızın spor yapması için yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Valimize bizlere verdiği destek için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA