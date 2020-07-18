Atletizmde Kovid-19 alarmı

Türkiye Atletizm Federasyonu Olimpik Deneme Yarışları, koronavirüs tedbirleri eşliğinde Ankara'da başladı

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Olimpik Deneme Yarışları, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler eşliğinde Ankara'da yapılıyor.

Ankara Naili Morat Atletizm Sahası'nda 2 gün sürecek yarışmalara 104 kadın, 192 erkek sporcu olmak üzere toplam 296 sporcu katıldı.

Sporcular; 100m, 200m, 300m, 100 engel, 110 engel, 300 engel, uzun atlama, üç adım atlama, yüksek atlama, sırıkla atlama, gülle, çekiç, cirit ve disk atma branşlarında mücadele edecek.

TAF, uluslararası takvimde yer alan Olimpik Deneme Yarışları'nda sağlık tedbirlerinden de taviz vermiyor. Türkiye Atletizm Federasyonu, Dünya Atletizm Federasyonu (WA), Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yayınladığı Kovid-19 rehberini eksiksiz uyguluyor.

Yarışmalara katılan sporcuların, sahada görevli hakemlerin, teknik görevlilerin ve destek personelinin, ateş ölçümü yapıldıktan sonra maskeli bir şekilde piste alınması sağlanıyor. Ayrıca yarışma programı da genişletilerek sporcuların mümkün olduğu derece temasları engelleniyor.

Bu arada yarışma öncesinde Atletizm Federasyonu tarafından Kovid-19 tedbirleriyle ilgili kılavuz paylaşıldı. Bu kılavuz, teknik toplantıda katılımcılara dağıtılırken, sporcu göğüs numarası ve lisans kontrolleri de temassız olarak gerçekleştirildi. Ayrıca yarışma alanında farklı branşlar için ısınma alanları oluşturuldu.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA