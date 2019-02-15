Atletler, Balkan Şampiyonası'nda birincilik peşinde
Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, bir kez daha Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda...
Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, bir kez daha Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda zirveye çıkmaya çalışacak. Geçen sene olduğu gibi bu sene de İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşecek organizasyonda 27 erkek, 27 kadın sporcu Türkiye'yi temsil edecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, 24'üncü Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda birincilik için mücadele edecek. Türkiye'nin, 2012-2016 yılları arasında ve geçen sene ev sahipliği yaptığı organizasyonun 24'üncüsü de yarın İstanbul'da gerçekleşecek. Daha önce 2013, 2014 ve 2015'te erkeklerde, 2012 ve 2015'de de kadınlarda birinci olan Türkiye, bu başarılarını yinelemeye çalışacak. 1-3 Mart'ta Glosgow'da yapılacak olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için son hazırlık ve baraj geçme fırsatı olacak 24'üncü Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi 27'si erkek, 27'si de kadın olmak üzere 54 sporcu temsil edecek.
24 ülkeden 122 sporcunun katılacağı ve Türkiye'nin 7'nci kez ev sahipliği yapacağı şampiyonada yarışacak atletlerimiz ve yarışacakları disiplinler ise şu şekilde:
KADINLAR:
Mizgin Ay
Burcu Erdemir
Derya Yıldırım
Berfe Sancak
Semra Karaslan
Rahime Tekin
Burcu Subatan
Emine Hatun Tuna
Derya Kunur
Kader Güvenç
Şevval Avaz
Özge Soylu
Ecem Çalagan
Tuğba Aydın
Beyza Tilki
Tuğba Aydın
Kadriye Aydın
Merve Menekşe
Buse Arıkazan
Büşra Pekşirin
Emel Dereli
Aysel Yılmaz
Derya Yıldırım
Meryem Kemeç
Yaren Açar
Zeynep Kuran
Zehra Börekçi
ERKEKLER:
Sporcu
Emre Zafer Barnes
Kayhan Özer
Yavuz Can
Akın Özyürek
Salih Tekgöz
M. Mustafa Helvacı
Abdullah Özdemir
Abdurrahman Gediklioğlu
Hakan Çoban
Süleyman Bekmezci
Mikdat Sevler
Batuhan Buğra Eruygun
Furkan Aktaş
Muammer Demir
Emre Dalkıran
Can Özüpek
Necati Er
Alperen Acet
Enes Talha Şenses
Ersu Saşma
İlkay Aydemir
Osmancan Özdeveci
Murat Gündüz
Oğuz Akgül
Berke Akçam
Oğuzhan Kaya
Kübilay Ençü
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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