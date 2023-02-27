Atli Arnarson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atli Arnarson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atli Arnarson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atli Arnarson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atli Arnarson 29 Kasım 1993 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atli Arnarson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Atli Arnarson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HK Kópavogs futbol takımında oynamaktadır. HK Kópavogs takımına 21 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Atli Arnarson'nin HK Kópavogs ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Atli Arnarson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atli Arnarson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Atli Arnarson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atli Arnarson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Tindastóll

21 Şubat 2015 yılında Leiknir

21 Şubat 2017 yılında ÍBV

21 Şubat 2019 yılında HK Kópavogs

Atli Arnarson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atli Arnarson şuan HK Kópavogs takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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