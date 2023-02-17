Atli Barkarson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atli Barkarson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atli Barkarson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atli Barkarson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atli Barkarson 19 Mart 2001 tarihinde Akureyri şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atli Barkarson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Atli Barkarson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SönderjyskE futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Atli Barkarson'nin SönderjyskE ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Atli Barkarson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atli Barkarson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Atli Barkarson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atli Barkarson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Aralık 2016 yılında Völsungur ÍF

2 Eylül 2017 yılında Norwich U18

26 Ağu 2019 yılında Fredrikstad

22 Şubat 2020 yılında Víkingur

27 Ocak 2022 yılında SönderjyskE

Atli Barkarson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atli Barkarson şuan SönderjyskE takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Atli Barkarson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda takımında 18 numaralı formasıyla 12 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 17 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.