Atli Hrafn Andrason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atli Hrafn Andrason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Atli Hrafn Andrason kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Atli Hrafn Andrason ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Atli Hrafn Andrason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atli Hrafn Andrason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Atli Hrafn Andrason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atli Hrafn Andrason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atli Hrafn Andrason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atli Hrafn Andrason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atli Hrafn Andrason 4 Ocak 1999 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atli Hrafn Andrason Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Total Football yapmaktadır. Atli Hrafn Andrason, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HK Kópavogs futbol takımında oynamaktadır. HK Kópavogs takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Atli Hrafn Andrason'nin HK Kópavogs ile sözleşmesi 16 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Atli Hrafn Andrason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atli Hrafn Andrason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Atli Hrafn Andrason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atli Hrafn Andrason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2015 yılında KR Reykjavík

31 Ağustos 2016 yılında Fulham U18

1 Temmuz 2017 yılında Fulham U21

17 Mart 2018 yılında Víkingur

11 Ocak 2019 yılında Fulham U21

23 Şubat 2019 yılında Víkingur

13 Ağustos 2020 yılında Breidablik

13 Mayıs 2021 yılında ÍBV

2 Şubat 2023 yılında HK Kópavogs

Atli Hrafn Andrason kimdir

Atli Hrafn Andrason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atli Hrafn Andrason şuan HK Kópavogs takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Atli Hrafn Andrason Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda U19 takımında 15 numaralı formasıyla 4 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Atli Hrafn Andrason nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Milans Tihonovics kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milans Tihonovics Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milans Tihonovics kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milans Tihonovics Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomoki Hayakawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoki Hayakawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomoki Hayakawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoki Hayakawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rinalds Aizups kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rinalds Aizups Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rinalds Aizups kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rinalds Aizups Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yuya Oki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuya Oki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yuya Oki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuya Oki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi