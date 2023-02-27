Atli Hrafn Andrason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atli Hrafn Andrason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atli Hrafn Andrason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atli Hrafn Andrason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atli Hrafn Andrason 4 Ocak 1999 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atli Hrafn Andrason Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Total Football yapmaktadır. Atli Hrafn Andrason, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HK Kópavogs futbol takımında oynamaktadır. HK Kópavogs takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Atli Hrafn Andrason'nin HK Kópavogs ile sözleşmesi 16 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Atli Hrafn Andrason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atli Hrafn Andrason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Atli Hrafn Andrason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atli Hrafn Andrason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2015 yılında KR Reykjavík

31 Ağustos 2016 yılında Fulham U18

1 Temmuz 2017 yılında Fulham U21

17 Mart 2018 yılında Víkingur

11 Ocak 2019 yılında Fulham U21

23 Şubat 2019 yılında Víkingur

13 Ağustos 2020 yılında Breidablik

13 Mayıs 2021 yılında ÍBV

2 Şubat 2023 yılında HK Kópavogs

Atli Hrafn Andrason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atli Hrafn Andrason şuan HK Kópavogs takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Atli Hrafn Andrason Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U19 takımında 15 numaralı formasıyla 4 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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