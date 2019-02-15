Atlı kızakla yolculuk yapıp karda patates közlemesi lezzetini tattılar

Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü ve geceleri en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, bir grup vatandaş atlı kızaklarla karlı araziye açılıp, kar üzerinde patates közlemesi yaparak kış aylarını keyfe dönüştürüyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 22 derece olarak ölçüldü. Bölgedeki diğer illerde ise sıfırın altında Kars'ta 20, Erzurum'da 14, Ağrı'da 10, Erzincan ve Iğdır'da 4 derece oldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, rüzgârın güney yönlerden hafif kuvvette esmesinin beklendiği ve bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiği, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların, sürücülerin ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmalarının gerektiği belirtildi.

Şadırvanların buz tuttuğu, mazotlu araçların takviye yöntemiyle çalıştırıldığı Erzurum'da üç arkadaş atlı kızaklarla karlı araziye açılıp, kar üzerinde patates közlemesi yaparak kış aylarını keyfe dönüştürdü.

Erzurum'un Dadaşköy Mahallesinde ikamet eden üç arkadaş, kış aylarının en keyifli yanının karla kaplı doğaya açılmak olduğunu söyledi.

Atlı kızakla karla araziye çıkıp uygun bir yerde kar üzerinde tezekle ateş yakarak kendilerine patates közlemesi ziyafeti çektiklerini belirten Dadaşköylüler, "Zenginler kumpir yiyor biz de kendimize patates yapıyoruz. Yanında kar suyundan çay demliyoruz. Doğayla barışık yaşıyoruz. En güzeli bu" dediler.

Kaynak: İHA