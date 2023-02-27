Atli Thor Jonasson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atli Thor Jonasson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Atli Thor Jonasson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Atli Thor Jonasson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.