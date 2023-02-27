Atli Thor Jonasson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atli Thor Jonasson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atli Thor Jonasson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Atli Thor Jonasson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Atli Thor Jonasson 1 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Atli Þór Jónasson şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Atli Thor Jonasson Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
HK Kópavogs futbol takımında oynamaktadır. HK Kópavogs takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Atli Thor Jonasson'nin HK Kópavogs ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Atli Thor Jonasson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Atli Thor Jonasson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
2 Şubat 2023 yılında HK Kópavogs
Atli Thor Jonasson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Atli Thor Jonasson şuan HK Kópavogs takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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