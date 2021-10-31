Atlın fiyatları şaşırtmaya devam ediyor! Yatırımcısını üzmemeye kararlı! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Atlın fiyatları şaşırtmaya devam ediyor! Yatırımcısını üzmemeye kararlı! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları güne az da olsa düşüşle başlamış olsa da hala el yakmaya devam ediyor. Yatırımcısı altının ne şekilde seyir edeceğini merak ederek araştırmalarda bulunuyor. Gram altının 550 seviyelerine düştüğü altın fiyatlarında son duruma haberimizde yer verdik...