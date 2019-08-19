ATM dolandırıcısı yakalandı (2)
Zonguldak'ta, ATM'ye kart sıkıştırma yöntemiyle banka kartlarını ele geçirip, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Cemal A. (46), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
Zonguldak'ta, ATM'ye kart sıkıştırma yöntemiyle banka kartlarını ele geçirip, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Cemal A. (46), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
DHA
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