ATM’den çaldığı parayla lokantada yakalandı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bir vatandaşın arızalı ATM'ye yatırmaya çalıştığı parayı alarak kaçan şahıs, polis tarafından lokantada yemek yerken yakalandı.

Olay, Gümüşova ilçesinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü yanında bulunan bir bankanın ATM'sine gelen B.D., kartını ATM'ye sokarak para yatırmak istedi. Ancak ATM arıza verince şahıs durumu bildirmek için banka içerisine girdi. ATM ise yatırılan 2 bin 600 lirayı geri iade etti. Bu sırada ATM başında sıranın gelmesini bekleyen K.E., parayı fark ederek hazneden alıp cebine koydu. B.D. işlemine devam ederken, K.E. ise olay yerinden ayrıldı. Olayın fark edilerek polise bildirilmesinin ardından Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın taksiyle uzaklaştığı tespit edildi. K.E., polisin takibi sonucunda bir lokantada yemek yerken yakalandı. Şahsın üzerinden ATM'den aldığı 2 bin 600 lira çıktı. Polis ekipleri B.D'ye parasını iade ederken, gözaltına alınan K.E. adliyeye sevk edildi.

K.E.'nin parayı alma ve ATM'den ayrılma anları ise bankanın güvenlik kamerasına takıldı.

Kaynak: İHA