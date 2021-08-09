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  3. ATM'den yapılan EFT ücretlerine %100'e varan zam yapıldı

ATM'den yapılan EFT ücretlerine %100'e varan zam yapıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ATM'lerden yapılan EFT ücretlerine %100'e varan zam yapıldı. Bu zamla 1.000 TL'ye kadar olan EFT'ler için ödenecek tutar 2 TL' den 4 TL'ye, 50.000 TL'ye kadar olan EFT'ler için ödenecek tutar ise 5 TL' dem 8 TL'ye çıkarıldı.

ATM'den yapılan EFT ücretlerine %100'e varan zam yapıldı

Resmi Gazetede bugün yayınlanan tebliğ ile birlikte milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir değişiklik yapıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yayınladığı tebliğde ATM'lerden yapılan EFT ücretlerinde değişiklikler yapıldı. Yapılan ücret değişikliklerinden sonra ATM'den EFT yapmaya çalışan vatandaşlar düne göre iki kata kadar daha fazla ödeme yapacak. 

ATM'den yapılan EFT ücretlerine %100'e varan zam yapıldı

Merkez Bankası'nın yayınladığı tebliğe göre ATM'lerde gerçekleştirilen ve 1.000 TL'ye kadar olan EFT'lerde, kesinti ücreti düne kadar 2 TL iken artık 4 TL olacak. 1.000 TL ila 50 bin TL aralığındaki tutarlarda yapılan EFT ücreti ise önceden 5 TL iken artık 8 TL olacak. Yani 9 Ağustos 2021 tarihinden sonra ATM'den EFT yapmak daha pahalı. 

Mobil Bankacılık ve İnternet Şubelerinde zam uygulanmayacak

 Merkez Bankasının yayınladığı Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yapılan fiyat değişikliği yalnızca ATM'leri kapsıyor. Sonuç olarak mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden yapılan işlemlerde herhangi bir fiyat değişikliği olmayacak. Bugüne kadar ödenen ücret uygulaması aynı şekilde devam edecek. 

ATM'den yapılan EFT ücretlerine %100'e varan zam yapıldı

 

 

 

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