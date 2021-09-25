Atmık ne demek, TDK'ya göre Atmık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Atmık ne demek? Atmık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi atmık kelimesi. Peki atmık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre atmık nedir, atmık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Atmık kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Atmık kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ATMIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Atmık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre atmık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Meni



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