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  3. ATM'lere 'papağan' tuzağı kuran 3 şüpheli yakalandı (2)

ATM'lere 'papağan' tuzağı kuran 3 şüpheli yakalandı (2)

Eskişehir'de, bankaların ATM'lerine "papağan" adı verilen aparat takarak, kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları tespit edilen S.K. (34), E.C. (30) ve A.C. (29) çıkarıldıkları mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanıp cezaevine konuldu.

ATM'lere 'papağan' tuzağı kuran 3 şüpheli yakalandı (2)

TUTUKLANDILAR

Eskişehir'de, bankaların ATM'lerine "papağan" adı verilen aparat takarak, kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları tespit edilen S.K. (34), E.C. (30) ve A.C. (29) çıkarıldıkları mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanıp cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

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