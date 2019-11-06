ATM'lere 'papağan' tuzağı kuran 3 şüpheli yakalandı (2)
Eskişehir'de, bankaların ATM'lerine "papağan" adı verilen aparat takarak, kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları tespit edilen S.K. (34), E.C. (30) ve A.C. (29) çıkarıldıkları mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanıp cezaevine konuldu.
TUTUKLANDILAR
Eskişehir'de, bankaların ATM'lerine "papağan" adı verilen aparat takarak, kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları tespit edilen S.K. (34), E.C. (30) ve A.C. (29) çıkarıldıkları mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanıp cezaevine konuldu.
Kaynak: DHA
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