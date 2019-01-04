ATO Başkanı Baran: “Enflasyonda kalıcı düşüş için mücadeleye devam edilmeli”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, enflasyonda kalıcı düşüş sağlayınca kadar "Enflasyonla Mücadele Programı"na destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

ATO Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından Ekim ayında açıklanan "Enflasyonla Mücadele Programı"nın enflasyon kalıcı bir şekilde tek haneye indirilinceye kadar sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Baran, "Enflasyonla Mücadele Programı"nın kısa vadede enflasyonu aşağı ivmeye çevirmede başarı sağladığını belirterek, "Enflasyon makul seviyelere indirilinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Enflasyonun kaynak ve gelir dağılımını bozucu, büyümeyi engelleyici etkisi olduğunu hatırlatan Baran, Türkiye'nin geçmişinde böyle dönemler yaşadığını kaydetti. Enflasyonla mücadelenin döviz kurlarındaki ani yükselişi kontrol altına alma konusunda rolü olduğuna dikkat çeken Baran, "Türkiye ekonomisi zorlu bir sürecin ardından dengelenme ve istikrar yolunda önemli mesafe katetti. Bu süreçte hükümetin reel sektöre yönelik destekleri, KDV ve ÖTV indirimi önemli rol oynadı. KDV ve ÖTV indirimlerinin devam etmesini iç piyasaya ve enflasyonla mücadeleye destek açısından önemli görüyoruz. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında indirime gidilmesinin de olumlu etkileri görülecektir" ifadelerini kullandı.

Baran, enerji fiyatlarındaki indirimin reel sektörü kapsayacak şekilde genişletilmesinin de faydalı olacağına dikkat çekti. Vergi gelirlerinin yüzde 12'sini üreten ATO üyelerinin Enflasyonla Topyekün Mücadele'ye destek verdiğini hatırlatan Baran, "Üyelerimiz programı sahiplendi ve geniş bir katılımla uyguladı" dedi. Ankara ekonomisinin aktörlerinin enflasyonla mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Baran, "Enflasyonla mücadele hepimizin sorumluluğu ve gelecek nesillere borcumuzdur" dedi.

Kaynak: İHA