ATO Başkanı Baran: “Faiz indiriminde ilk adımın devamını bekliyoruz”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından Ziraat Bankası'nın konut, tüketici ve kurumsal faiz oranlarını indirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Faiz indiriminde ilk adımı atan Ziraat Bankası'na teşekkür ediyor, devamını diğer bankalarımızdan da bekliyoruz" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran yazılı bir açıklama yaparak, Merkez Bankası'nın politika faizlerinde 425 baz puanlık indiriminin ardından Ziraat Bankası'nın kredi faiz oranlarını indirmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, kamu bankaları başta olmak üzere tüm bankaların faiz indirimine gitmesini beklediklerini söyledi.

Ekonomi politikalarının uygulanmasında bankacılık sektörünün önemine dikkat çeken Baran, sektörün ekonomik dönüşüme etkin katkıda bulunması gerektiğini ifade etti. Konut satışlarındaki gerilemeyi hatırlatan Baran, "Gayrimenkul sektörü başta olmak üzere ekonominin her alanında gelişmeye engel olan enflasyon ve faiz baskılarının ortadan kalkması iç tüketimi canlandırarak, üretimde ve istihdamda artış sağlayacaktır. Ekonomik verilerdeki iyileşmeyle birlikte Türkiye ekonomik potansiyelini rahatlıkla ortaya koyabilecektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA