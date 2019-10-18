ATO Başkanı Baran: “KOBİ’lere sağlanan destek üretim ve istihdama yansır”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) 25 milyon TL'nin altında borcu bulunan küçük ve orta boy işletmelere yönelik Finansal Yeniden Yapılandırma uygulamasının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından onaylanmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, "KOBİ'lere sağlanan destek, üretim ve istihdama yansır" dedi.

ATO Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklama ile TBB'nin banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan küçük ölçekli şirketler için Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) uygulamasını değerlendirdi. TBB'nin Rekabet Kurumuna menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunduğunu ve kurumun vereceği muafiyet onayı ile uygulamanın yürürlüğe gireceğini hatırlatan Baran, Rekabet Kurumunun başvuruyu ivedilikle incelemesini istedi. Bankacılık sisteminde KOBİ'lerin toplam krediler içindeki payının yüzde 25 seviyesinde olduğuna dikkat çeken Baran, şunları kaydetti:

"Değişen piyasa şartlarına hızlı uyum gösteren, bölgesel kalkınmada önemli rol üstlenen, işsizliği azaltan KOBİ'lerimizin en önemli sorununun başında finansman geliyor. Toplam işletmelerimizin yüzde 90'dan fazlasını oluşturan KOBİ'lerimiz istihdamın yüzde 75'ini de sağlayarak ekonomimizin bel kemiğini oluşturuyor. Düşük sermaye oranına sahip olmaları nedeniyle büyük işletmelere oranla daha zayıf yapıya sahip olan KOBİ'lerimizin finansman açısından desteklenmesi, ekonomimize üretim ve istihdam artışı olarak yansıyacaktır. İşletmelerimize yönelik bu desteklerin dördüncü çeyrek verilerine yansıyacağını ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'da ibrenin yükselmeye başlayacağını söyleyebiliriz."

Kaynak: İHA