ATO Başkanı Menevşe: "20 milyar TL piyasayı rahatlatacak"

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, finans sektörünün reel sektöre sunduğu 20 milyar TL'lik kredi imkanının ekonomik darboğazın aşılmasına kolaylık sağlayacağını, istihdam, üretim ve ihracatın bundan olumlu etkileneceğini söyledi.

Menevşe, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı KOBİ Değer Kredisi'nin, finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ'ler için önemli bir nefes alma aracı olacağını ve reel sektörün moralini artıracağını belirtti. Menevşe, "Piyasalarda daralmayı genişletmek adına 2018 sonlarında 100 milyon TL'lik KOBİ Destek kredisi sunduğumuz üyelerimizin nefes alması için elimizi taşın altına koymuştuk. Yeni yılın ilk günü ÖTV-KDV indiriminin uzaması müjdesi ardından kredi kart borcuna yapılandırma, 20 milyar liralık kredi imkanı ile işletmelerimize ciddi bir kaynak oluşmuş, SGK prim desteği istihdama güç sağlamıştır" dedi.

Toplamda bunların hepsinin 2019'a ekonomide güçlü bir başlangıç anlamına geldiğini ifade eden Menevşe, "20 milyarlık kredinin KOBİ'lerimize moral olmasının yanı sıra bunun bereketi üretime de yansıyacaktır ve piyasalar hareketlenecektir. Adana Ticaret Odası olarak önce sosyal sebeple, sonra ekonomiyi hızlandıracak olması yönüyle, tüketicinin alım gücünü artıracak, tüccarın ayakta durmasını sağlayacak her türlü tedbiri destekliyoruz. Piyasalardaki darboğazın etkisini azaltmak ve bu tür iyileştirmeleri üretimle desteklemek ve ihracata hız vermek, güçlü ekonomiyi kalıcı hale getirecektir. Tasarrufun bu yapılacakların en başında yapılması gerektiğini de asla unutmamalıyız" diye konuştu.

Kaynak: İHA