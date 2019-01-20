ATO heyeti Roma’da

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki ATO heyeti, direkt uçuşla geldiği Roma'da Türkiye Büyükelçiliği ile Roma Ticaret Odası Unioncamere'yi ziyaret etti.

THY'nin 60 yıl aradan sonra başlattığı Ankara-Roma direkt uçuşuyla Başkent'ten Roma'ya giden ATO heyeti, çalışmalarına başladı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığında Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş ve meclis üyelerinden oluşan heyetin Roma'daki ilk ziyaretleri Türkiye Büyükelçiliği ile İtalyan Odalar Birliği Unioncamere oldu. Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli'yi ziyaretinde konuşan ATO Başkanı Baran, iki yıldır Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşların artırılmasına yönelik çalışma yürüttüklerini anlatarak, direkt uçuşla Türk Hava Yolları ile Roma'ya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Baran, ATO olarak Başkent'in ekonomik gelişimi için sürdürdükleri çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Ankara'nın sanayi ve ticaretin yanı sıra kongre, fuar turizmi ve yaşlı, medikal ve termal sağlık turizmiyle de tanınan bir şehir olmasına yönelik faaliyetler yürüttüklerini anlatan Baran, Başkent'in tüm alanlarda gelişimi için havayolunda aktarmasız ulaşımın önemli olduğuna dikkat çekti. Baran, "Şehrimiz 280 milyar liralık bir Gayri Safi Yurt İçi Hasıla üretiyor. Biz bu rakamı ihracat ve turizm gelirlerini artırarak yükseltmek istiyoruz" dedi.

Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ise, Ankara-Roma arasında başlatılan direkt uçuşların çok önemli olduğunu belirterek, Esenboğa'dan önemli destinasyonlara uçuşlar başlatılması için çalışmalar yapan Baran'a teşekkür etti. Esenli, "THY'nin Ankara-Roma seferini kamuoyuna duyurmamız gerekiyor. Sağlık turizmi konusunda yaptığınız çalışmalar çok önemli. AB'nin nüfusu hızla yaşlanıyor. Zamanın öncesinde tedbir alıyor ve bu alanları geliştirmeye çalışıyorsunuz" diye konuştu.

Baran ve beraberindeki heyet, daha sonra İtalya'nın Odalar Birliği olarak bilinen Unioncamere'nin Ulusal ve Uluslararası Girişim Projeleri Geliştirme Direktörü Domenico Mauiriello ile Milano Ticaret Odası Baş Stratejist Yöneticisi ve Promos Ajans Başkanı Federico Bega ile bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi. İtalya'nın odalar sisteminin mevcut durumu ile yeniden yapılanma süreci hakkında bilgi verilen toplantıda, Ankara Ticaret Odası ile yürütülecek ortak çalışmalar ele alındı. ATO Başkanı Baran, burada yaptığı konuşmada da ATO üyelerinin gelişimlerine yönelik sektörel toplantılar yaptıklarını anlattı. İtalyan reel sektörüyle işbirliği yapılabilecek sektörleri belirleyecek bir çalışma yapmayı öneren Baran, İtalya ile Türkiye'nin yıllık 18 milyar doları bulan dış ticaret hacminde Ankara'nın payını artırmayı istediklerini söyledi. ATO olarak Başkent'te yapımı devam eden Uluslararası Fuar Alanı'nın ortağı olduklarını ve fuar merkezinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını da belirten Baran, burada ortak fuarlara imza atılabileceğini kaydetti.

Kaynak: İHA