ATO üyesi üç sektöre 450 bin dolar proje desteği

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, ihracatın artması için ayakkabı, konfeksiyon ve gıda sektörlerini kapsayan Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Proje kapsamındaki başvurularının Ticaret Bakanlığı'nca onaylandığını bildirdi.

Menevşe, yaptığı açıklamada, ihracatın geliştirilmesi için çok sayıda proje ve programla üyelerle her alanda destek olmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Oda olarak İhracat Hamlesi Eylem Planı, Odamızın İhracat Heyeti Destek Programı, Avrupa İşletmeler Ağı ve Ticaret Bakanlığı İhracat Destek Ofisi ile bilgi ve danışmanlık hizmetleri gibi çeşitli hizmetlerimiz var. Bunlara ek olarak, ihracatın artması için Ticaret Bakanlığı'na 3 ayrı Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi sunduk. Ayakkabı, konfeksiyon ve gıda sektörlerinde yaptığımız 3 proje başvurumuz da onaylan" dedi.

Proje kapsamında seçilen sektörde faaliyet gösteren firmaların, gelişme hızı yüksek ve Türkiye'nin nispeten düşük pazar payına sahip olduğu ülkelere yönelik ihracatlarının sürdürülebilir olarak artırılmasının sağlanması, şirket içi yapılanmanın ihracat stratejilerine uygun hale getirilmesi, şirketlerin ihracata yönelik insan kaynağı yetkinliğinin artırılması, şirketlere sistematik dış ticaret ve pazar araştırması yetkinliği kazandırılması ve hedeflenen yeni pazarlarda ihracata başlamalarının sağlanmasını için çalışacaklarını belirten Menevşe, "Bakanlıkça onaylanan bu projeler kapsamında ayakkabıcılar grubundan 16 firmamız, gıda grubunda 37 firmamız, tekstil grubunda 18 firmamız yararlanacak. Bu firmalar için bakanlık 3 projeye toplam 450 bin dolar yani 2 milyon 385 bin TL hibe verecek. Bu hibeyle firmalarımızın ihtiyaçlarını analiz edeceğiz, eksikliklerini danışmanlık desteğiyle tamamlayacağız, yılda 2 yurtdışı fuar ve iş gezisine götüreceğiz ve her sektöre 2 alım heyeti getireceğiz. 3 yıl süreyle desteklenecek bu firmalarda inşallah Adana ihracatına çok önemli katkılar alacağız. Odamızın 3 projesinin birlikte geçmesi önemli bir başarıdır. Sektörlerimize ve firmalarımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA