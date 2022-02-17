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Atol ne demek, TDK'ya göre Atol kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Atol kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Atol ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Atol nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Atol kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Atol ne demek, TDK'ya göre Atol kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Atol ne demek? Atol TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi atol kelimesi. Peki atol ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre atol nedir, atol kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ATOL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Atol kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre atol kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mercan adası

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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