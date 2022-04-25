Atölye Marangozu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Atölye Marangozu görev tanımı nedir, Atölye Marangozu ne iş yapar, Atölye Marangozu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Atölye Marangozu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Atölye Marangozu Tanımı;

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Atölye Marangozu Maaşı Ne Kadar? 2022 Atölye Marangozu Maaşları

Atölye Marangozu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Atölye Marangozu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Atölye Marangozu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7115.07

Meslek Adı :

Atölye Marangozu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Marangozlar Ve Doğramacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ahşap parçaları testere ile biçmek, planya kullanmak, çivi çakmak ve tutkallamak gibi işlemlerle çok defa bir tezgah üzerinde ahşabı kesen, şekillendiren ve monte eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Atölye Marangozu işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Malzemeyi seçmek

,b) El aletleri ve elektrikli aletler kullanmak,

c) Ozalit proje kopyaları, krokiler veya talimatlara göre çalışmak,

d) Ahşap kısımları birbirine kırlangıç kuyruğu ve zıvanalı geçmelerle veya diğer usullerle birleştirerek bunlardan kapı, merdiven, pano ve diğer eşya ve teçhizatı yapmak,

e) Prefabrike kısımları birleştirmek ve monte etmek,

f) Takımları bilemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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