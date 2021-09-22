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Atomal ne demek, TDK'ya göre Atomal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Atomal kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Atomal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Atomal nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Atomal kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Atomal ne demek, TDK'ya göre Atomal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Atomal ne demek? Atomal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi atomal kelimesi. Peki atomal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre atomal nedir, atomal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Atomal kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Atomal kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

ATOMAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Atomal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre atomal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atomlarla ilgili olan, atomik

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