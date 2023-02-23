Atomu Tanaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atomu Tanaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atomu Tanaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atomu Tanaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atomu Tanaka 4 Ekim 1987 tarihinde Niigata, Niigata şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 田中 亜土夢 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atomu Tanaka Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Foot Link yapmaktadır. Atomu Tanaka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HJK Helsinki futbol takımında oynamaktadır. HJK Helsinki takımına 2 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Atomu Tanaka'nin HJK Helsinki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Atomu Tanaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atomu Tanaka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Atomu Tanaka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atomu Tanaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2006 yılında Albirex Niigata

10 Şubat 2015 yılında HJK Helsinki

6 Ocak 2018 yılında Cerezo Osaka

2 Mart 2020 yılında HJK Helsinki

Atomu Tanaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atomu Tanaka şuan HJK Helsinki takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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