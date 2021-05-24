ATP halka arz lot sayısı | ATP Bilgisayar Konsorsiyum üyeleri

ATA Holding iştirakiyle 1997 yılında kurularak 24 yıldı hizmet veren ATA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin halka arz talebinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmasının ardından halka arzın lot sayısı da belli oldu. Yatırımcıların araştırdığı ATP Bilgisayar Konsorsiyum üyeleri | ATP halka arz kaç lot verir? sorularının cevabına biz de haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ATP HALKA ARZ LOT SAYISI | ATP BİLGİSAYAR HALKA ARZ KAÇ LOT VERECEK?

Yayımlanan izahnameye göre sabit fiyat ile talep toplayacağı öğrenilen ATP Bilgisayar halka arzın, bireysel yatırımcı için de eşit dağıtım yolu ile yapılacağı biliniyor.

Gerçekleşecek olanATP Bilgisayar AŞ'nin halka arzında, bireysel yatırımcıya 24 TL sabit fiyat (%32.4 Iskonto Oranı) ile 7.500.00 lot pay edilecek. Buna göre kaç lot vereceği kesin olmamakla birlikte, ancak karşılaştırma ile aşağı yukarı sadece tahminde bulunabilirsiniz.

Galata Wind Enerji’nin bireysel yatırımcıya dağıtacağı lot sayısı 5.250.000 Lot (%70) olarak belirlendi.

Buna göre yaklaşık olarak 3 katına yakın bir büyüklükte halka arz bekleniyor.

ATP halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? ATP Bilgisayar halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?

ATP HALKA ARZ BORSA KODU

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arzı onaylanan ATP Bilgisayar, ATATP Hisse kodu ile talep toplama tarihleri 27 - 28 Mayıs olarak netleşti.

ATP HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

ATP Bilgisayar halka arz talep toplama taihleri 27 - 28 Mayıs 2021 olarak belirlendi.

ATP BİLGİSAYAR KONSORSİYUM LİDERLERİ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş

Levent Mah. Meltem Sok. İş Kuleleri Kule 2 Kat:13 No:10/14 34330 Beşiktaş/İstanbul

Tel: (0212) 350 20 00, Faks: (0212) 350 20 01

Genel Müdürlük, Adana, Ankara (Ankara, Anadolu, Başkent), Antalya, Bursa, Diyarbakır,

Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, İzmir (9 Eylül, Ege, İzmir) ve İstanbul (Ataşehir, Güneşli,

Kalamış, Levent, Maslak, Nişantaşı, Taksim, Yeşilyurt) şubeleri, Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin

tüm şubeleri, www.isbank.com.tr adresi, (0850) 724 0 724 no'lu telefon ve İşCep mobil

uygulaması.



ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Emirhan Cad. No:109 A Blok Kat 12 34349 Balmumcu İstanbul

Tel: (0212) 310 63 84, Faks: (0212) 310 62 10

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Genel Müdürlük, tüm şube ve irtibat büroları, Aktif Bank

A.Ş.' nin tüm şubeleri Ata Yatırım’ ın 0212 310 60 60 no’lu telefon numarası, ile

www.atayatirim.com.tr internet adres

ATP BİLGİSAYAR KONSORSİYUM ÜYELERİ

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Maslak, Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 Kat:2 D:5-6, 34398 İstanbul

Tel: (0 212) 371 18 00, Faks: (0212) 371 18 01

Genel Müdürlük, İstanbul Göztepe, Ataşehir, Beylikdüzü, İzmir, Ankara, Bursa, Mersin,

Kadıköy, Zekeriyaköy, Antalya, Kurtköy, Kayseri, Denizli, Maltepe, Ankara-Çankaya,

Eskişehir, Çanakkale, www.a1capital.com.tr ile (0212) 371 18 00 no’lu telefon



AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Maslak Mah. Taşyoncası Sk. T4 Apt No:1 U/B256 34485- Sarıyer/İstanbul

Tel: (212) 444 0968 - (212) 304 1919, Faks: (212) 290 2141

Genel Müdürlük, Çorum Şube, İstanbul Göktürk İrtibat Bürosu, Ankara İrtibat Bürosu



AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Sabancı Center 4.Levent 34330 Beşiktaş / İstanbul

Tel: 212 3349494, Faks: 212 2491287

Ak Yatırım Genel Müdürlük ve Ak Yatırım Ankara, Antalya, Adana, Bursa, Batı Ataşehir,

Bakırköy, Bağdat Caddesi, Buyaka, İzmir, Nişantaşı Şubeleri



ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esentepe Mah. Haberler Sokak No:10 Şişli/ İstanbul

Tel: (0212) 213 08 00, Faks: (0212) 346 09 89

Genel Müdürlük, Merkez Şube ve Tüm İrtibat Büroları, www.alnusyatirim.com adresi ile

(0212) 213 08 00 no’lu telefon



ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2D Blok No:3M Kat:3/5 Sarıyer - İstanbul

Tel: (0212) 315 58 00, Faks: (0212) 231 38 42

www.alternatifyatirim.com.tr adresi ile 444 00 54 no’lu telefon



ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Saray Mah. Toya Sok. No:3 Ümraniye / İstanbul

Tel: (0216) 649 77 00, Faks: (0216) 634 58 78

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Tüm Şubeleri ile Anadolubank

A.Ş. Tüm Şubeleri

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BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Merdivenköy Mah. Bora Sok. Göztepe Nida Kule İş Merkezi No:1 Kat:17 34732

Kadıköy/İstanbul

Tel: 0216 547 1300, Faks: 0216 547 1398-0216 547 1399

444 1 263 numaralı telefon ile www.bmd.com.tr internet adresi



DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Büyükdere Cad. No:141 Kat:9 Esentepe Şişli / İstanbul

Tel: (0212) 348 91 91, Faks: (0212) 211 83 16

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin tüm şubeleri ile DenizBank A.Ş.’nin tüm şubeleri

ve Denizbank A.Ş. AçıkDeniz İnternet Bankacılığı (www.denizbank.com) ile 0 212 906 1000

ve 0212 348 9035 no’lu telefon

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aşağıdaki telefon numaralarından da halka arz talebi

alacaktır. Söz konusu telefon numaraları aracılığı ile yapılan halka arz

başvurularında müşterilerden ıslak imzalı talep formu talep edilmeyecektir.

(242) 316 02 97 (Akdeniz ÖYM)

(216) 586 39 11 (Anadolu 2 ÖYM)

(312) 465 14 10 (Başkent 1 ÖYM)

(312) 465 14 62 (Başkent 2 ÖYM)

(232) 355 94 44 (Ege ÖYM)

(412) 228 08 59 (Güneydoğu Anadolu ÖYM

(362) 311 48 87 (Karadeniz ÖYM)

(352) 222 49 26 (Orta Anadolu ÖYM)

(282) 693 22 50 (Trakya ÖYM)

(322) 455 10 68 (Çukurova ÖYM)

(224) 800 10 38 (Marmara ÖYM)

(232) 355 94 21 (Batı Anadolu ÖYM)

(252) 319 56 60 (Bodrum ÖYM)

(212) 409 18 34 (Avrupa 2 ÖYM)

(216) 571 70 75 (Anadolu 1 ÖYM)

(212) 348 95 90 (Avrupa 1 ÖYM)

ÖYM: Özel Yatırım Merkezi



DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez No:56/13 B3 Blok Kat:7 34340 Beşiktaş / İstanbul

Tel: 0 (850) 450 36 65, Faks: (0212) 353 10 46

Merkez Şube, İzmir irtibat bürosu ve Gaziantep irtibat bürosu ve www.dinamikmenkul.com.tr

adresi

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GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Altayçeşme Mahallesi, Çamlı Sokak, No: 21, Kat: 10-11-12, 34843 Maltepe/İstanbul

Tel: (0216) 453 00 00, Faks: (0216) 377 11 36

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tüm şubeleri, 444 0 435 no'lu telefon ve www.gedik.com

adresi



GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 65 Kat: 1 34418 Kağıthane İstanbul

Tel: (0212) 244 55 66, Faks: (0212) 244 55 67

Global Menkul Değerler A.Ş. Merkez Şube, İzmir ve Ankara Şubeleri, 444 0 321 no’lu telefon,

www.global.com.tr ve www.bayglobal.com.tr adresleri



HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. WBC İş Merkezi, Blok No:9, İç Kapı No:21, Ataşehir / İstanbul

Tel: 0216 285 09 00 Faks: 0216 688 53 90

T. Halk Bankası A.Ş. ile Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nin şubeleri, 444 42

55 nolu telefon, www.halkbank.com.tr ve www.halkyatirim.com.tr internet adresleri ve Halk

Yatırım Borsa ve Halk Yatırım Trader mobil uygulamaları



ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Maslak Mah. Dereboyu/2 Cad. No:13 34398 Maslak Sarıyer / İstanbul

Tel: (0212) 276 27 27, Faks: (0212) 276 29 00

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. şubeleri ve www.icbcyatirim.com.tr internet sitesi



ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:8 Kat:10 Sarıyer İSTANBUL

Tel: (0212) 367 70 00 Faks: 0212 367 70 70

ING Yatırım Menkul Değerler Ankara, Maslak, Antalya, Kadıköy ve İzmir irtibat büroları ve

ING Özel Bankacılık şubeleri www.ing.com.tr ve 0850 222 0 600 no’lu telefon



INVEST AZ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C Bok No: 126 Esentepe-Şişli/İstanbul

Tel: (0212) 238 88 88 Faks: 0212 347 66 00

Invest AZ Menkul Değerler A.Ş. Genel Merkezi ve İrtibat Büroları, (0212) 238 88 88 no’lu

telefon, ve www.investaz.com.tr adresi



İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:14 K:8-9 Mecidiyeköy – Şişli /İstanbul

Tel: (0212) 700 35 00, Faks: (0212) 324 84 26

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Genel Müdürlük, ile Ataşehir, Bakırköy, Beşiktaş,

Beylikdüzü, Etiler, Göztepe, Göktürk, Levent, Mecidiyeköy, Tuzla, Ankara, Çankaya,

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Söğütözü, Adana, Balıkesir, Bodrum, Bursa, İzmir, Kırıkkale ve Samsun İrtibat Büroları ve

www.infoyatirim.com adresi



İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Caddesi 59. Sokak Spine Tower Kat:2 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Tel: (0212) 329 32 00, Faks: (0212) 328 30 81

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., https://www.integralyatirim.com.tr adresi ve (0212)

329 33 10 no’lu telefon



MARBAŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esentepe Mah. Ecza Sk. No:6 Safter İş Merkezi Şişli/İstanbul

marbasmenkul.com.tr adresi ve (0212) 286 30 00 no’lu telefon



MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sk. Güven Sazak Plaza No: 13 Kat:3-4 Beykoz/İSTANBUL

Tel: (0216) 681 34 00, Faks: (0216) 693 05 70-71

Meksa Yatirim Menkul Değerler A.Ş. ve https://www.meksa.com.tr/



OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad. Nurol Plaza B Blok No 255 Kat 8 Maslak Sarıyer İstanbul

Tel: (0212) 963 19 81 (0212) 963 19 82 (0212) 963 19 83, Faks: (0212) 328 40 70

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ve Ankara, İzmir, Bursa, Denizli,

Adana Şubeleri ile https://online.osmanlimenkul.com.tr/login.asp adresi ve 444 17 30 no’lu

telefon



OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer

İstanbul

Tel: (0212) 319 12 00, Faks: (0212) 351 05 99

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ve tüm şubeleri, Fibabanka A.Ş. ve

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’nin tüm şubeleri, www.oyakyatirim.com.tr;

www.fibabanka.com.tr ve www.turkiyefinans.com.tr adresleri ve 0850 222 0 414 no'lu telefon

ile OYAK Yatırım mobil uygulamaları



PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Nida Kule Levent İş Merkezi-Esentepe Mah. Harman 1 Sokak K:3 No: 7-9 Şişli/İstanbul

Tel: (0212) 982 25 00, Faks: (0212) 233 69 29

PhillipCapital Genel Müdürlüğü, Adana, Alsancak, Antakya, Ankara, Antalya, Ayvalık,

Bağdat Cad., Bayraklı, Bostancı ,Bursa, Denizli, Fethiye, Gaziantep, Gebze, Isparta, İzmir,

İzmit, Kalamış, Karşıyaka, Kayseri, Malatya, Maltepe, Manisa, Mersin, Muğla, Nişantaşı,

Ordu, Ümraniye, Van irtibat büroları, www.phillipcapital.com.tr adresi ve (0212) 982 25 00

no’lu telefon



PİRAMİT MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt.No:53 Kat:5 Da:9/10 Taksim BEYOĞLU / İSTANBUL

Tel: (0212) 293 95 00, Faks: (0212) 293 95 60

Şişli Şubesi, https://online.piramitmenkul.com.tr/login adresi ve (0212) 293 95 00 no’lu telefon



QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:6-7 34394 Şişli / İstanbul

Tel: (0212) 336 70 00 – (0212) 336 73 73, Faks: (0212) 282 22 55

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İstanbul Bakırköy, İstanbul Çiftehavuzlar,

İstanbul Etiler, Adana, Ankara, Antalya, Antakya, Bodrum, Bursa, Denizli, Eskişehir,

Gaziantep, İzmir, Kayseri şubeleri, 0212 336 73 73 numaralı telefon (Sadece Finans Yatırım)

ve www.qnbfi.com adresi (Sadece Finans Yatırım) ve mobil uygulama (Sadece Finans Yatırım)



TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Akmerkez Nispetiye Cad. B3 Blok K:9 Etiler / İstanbul

Tel: (0212) 355 46 46, Faks: (0212) 282 09 97

Tacirler Yatırım Genel Müdürlüğü, Adana, Ankara, Antalya, Bakırköy, Bursa, Denizli,

Karadeniz Ereğli, Erenköy, Gaziantep, Girne, İzmir, İzmit, Kartal, Kayseri, Mersin şubeleri ve

Merkez Şubesi ile Akatlar, Çukurambar, İzmir, İzmit, Marmaris ve Trabzon irtibat büroları ve

Odea Bank A.Ş. şubeleri ile www.tacirler.com.tr adresi



TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TEB Kampüs D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7B 34768 Ümraniye İstanbul

Tel: 216 636 4444, Fax: 216 631 4400

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri



TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No.9 K.11 34398 Maslak-Sarıyer-İstanbul

Tel: 0212 365 10 00, Fax: 0212 290 69 95

Tera Yatirim Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Antalya İrtibat Bürosu (0 242 243 50

00), 0212 365 10 00 nolu telefon numarası ve www.terayatirim.com adresi



TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esentepe Mah. Ali Kaya Sokak, No: 1A/52 Polat Plaza A Blok Kat: 4 - Levent / İstanbul

Tel: (0212) 315 10 00, Faks: (0212) 315 10 02

Turkish Yatırım Genel Müdürlüğü, tüm şubeleri ve www.turkishyatirim.com adresi



ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No: 21 Kat: 1 Maslak İstanbul, Türkiye

Tel: (0212) 367 36 36, Faks: (0212) 346 10 40

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Ünlü Menkul Değerler A.Ş.’nin Ankara, İzmir ve Bağdat Caddesi şubeleri,

https://www.utrade.com.tr ve https://www.unlumenkul.com adresleri



VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok 34335 Beşiktaş – İstanbul

Tel: + 90 212 352 35 77 Faks: + 90 212 352 36 20

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş Genel Müdürlük, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

tüm şubeleri, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.‘nun tüm şubeleri, Türkiye Vakıflar Bankası

T.A.O. 0850 222 0 724 no’lu Telefon, www.vakifbank.com.tr ve www.vakifyatirim.com.tr

internet adresleri ve T. Vakıflar Bankası T.A.O. Mobil Bankacılık.



YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Meclisi Mebusan Cad. No:81 Fındıklı, Beyoğlu / İstanbul

Tel: (0212) 317 69 00, Faks: (0212) 282 15 50

Genel Müdürlük ve tüm şubeleri ile www.yf.com.tr adresi



YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Levent Mah. Cömert Sok. No:1A A Blok D:21-22-23-24-25-27 Beşiktaş 34330 İSTANBUL

Tel: 0212 319 80 80, Faks: 0212 264 14 09

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ve tüm şubeleri, Yapı ve Kredi

Bankası A.Ş. Şubeleri ve Müşteri İletişim Merkezi, 444 0 444 No’lu telefon numarası,

www.yapikredi.com.tr www.yatirimdunyam.com.tr internet adresleri ve YKB Mobil

Bankacılık



ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Levent Mah. Gonca Sok. No:22 (Emlak Pasajı) Kat:1

Beşiktaş-İSTANBUL

Tel: 0212 339 80 80 Faks: 0212 269 09 60

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. merkezi, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubeleri, Prim

Menkul Değerler A.Ş.’nin merkezi, Pay Menkul Değerler A.Ş.’nin merkezi, 0850 22 22 979

numaralı telefon, www.ziraatyatirim.com.tr ve www.ziraatbank.com.tr internet adresleri

Önemli Bilgilendirme: Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu sayfada yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle bu sayfada yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır.