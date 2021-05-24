ATP halka arz lot sayısı | ATP Bilgisayar Konsorsiyum üyeleri
Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı halka arz başvurusu onaylanan Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş., sermayesinin yüzde 20'sini halka arz edeceğini duyurdu. Peki ATP halka arz kaç lot verecek? ATP Bilgisayar Konsorsiyum üyeleri ve tüm detaylar haberimizde...
ATA Holding iştirakiyle 1997 yılında kurularak 24 yıldı hizmet veren ATA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin halka arz talebinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmasının ardından halka arzın lot sayısı da belli oldu. Yatırımcıların araştırdığı ATP Bilgisayar Konsorsiyum üyeleri | ATP halka arz kaç lot verir? sorularının cevabına biz de haberimizde yer verdik. İşte detaylar...
ATP HALKA ARZ LOT SAYISI | ATP BİLGİSAYAR HALKA ARZ KAÇ LOT VERECEK?
Yayımlanan izahnameye göre sabit fiyat ile talep toplayacağı öğrenilen ATP Bilgisayar halka arzın, bireysel yatırımcı için de eşit dağıtım yolu ile yapılacağı biliniyor.
Gerçekleşecek olanATP Bilgisayar AŞ'nin halka arzında, bireysel yatırımcıya 24 TL sabit fiyat (%32.4 Iskonto Oranı) ile 7.500.00 lot pay edilecek. Buna göre kaç lot vereceği kesin olmamakla birlikte, ancak karşılaştırma ile aşağı yukarı sadece tahminde bulunabilirsiniz.
Galata Wind Enerji’nin bireysel yatırımcıya dağıtacağı lot sayısı 5.250.000 Lot (%70) olarak belirlendi.
Buna göre yaklaşık olarak 3 katına yakın bir büyüklükte halka arz bekleniyor.
ATP halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? ATP Bilgisayar halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?
ATP HALKA ARZ BORSA KODU
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arzı onaylanan ATP Bilgisayar, ATATP Hisse kodu ile talep toplama tarihleri 27 - 28 Mayıs olarak netleşti.
ATP HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
ATP Bilgisayar halka arz talep toplama taihleri 27 - 28 Mayıs 2021 olarak belirlendi.
ATP BİLGİSAYAR KONSORSİYUM LİDERLERİ
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Levent Mah. Meltem Sok. İş Kuleleri Kule 2 Kat:13 No:10/14 34330 Beşiktaş/İstanbul
Tel: (0212) 350 20 00, Faks: (0212) 350 20 01
Genel Müdürlük, Adana, Ankara (Ankara, Anadolu, Başkent), Antalya, Bursa, Diyarbakır,
Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, İzmir (9 Eylül, Ege, İzmir) ve İstanbul (Ataşehir, Güneşli,
Kalamış, Levent, Maslak, Nişantaşı, Taksim, Yeşilyurt) şubeleri, Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin
tüm şubeleri, www.isbank.com.tr adresi, (0850) 724 0 724 no'lu telefon ve İşCep mobil
uygulaması.
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Emirhan Cad. No:109 A Blok Kat 12 34349 Balmumcu İstanbul
Tel: (0212) 310 63 84, Faks: (0212) 310 62 10
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Genel Müdürlük, tüm şube ve irtibat büroları, Aktif Bank
A.Ş.' nin tüm şubeleri Ata Yatırım’ ın 0212 310 60 60 no’lu telefon numarası, ile
www.atayatirim.com.tr internet adres
ATP BİLGİSAYAR KONSORSİYUM ÜYELERİ
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Maslak, Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 Kat:2 D:5-6, 34398 İstanbul
Tel: (0 212) 371 18 00, Faks: (0212) 371 18 01
Genel Müdürlük, İstanbul Göztepe, Ataşehir, Beylikdüzü, İzmir, Ankara, Bursa, Mersin,
Kadıköy, Zekeriyaköy, Antalya, Kurtköy, Kayseri, Denizli, Maltepe, Ankara-Çankaya,
Eskişehir, Çanakkale, www.a1capital.com.tr ile (0212) 371 18 00 no’lu telefon
AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Maslak Mah. Taşyoncası Sk. T4 Apt No:1 U/B256 34485- Sarıyer/İstanbul
Tel: (212) 444 0968 - (212) 304 1919, Faks: (212) 290 2141
Genel Müdürlük, Çorum Şube, İstanbul Göktürk İrtibat Bürosu, Ankara İrtibat Bürosu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sabancı Center 4.Levent 34330 Beşiktaş / İstanbul
Tel: 212 3349494, Faks: 212 2491287
Ak Yatırım Genel Müdürlük ve Ak Yatırım Ankara, Antalya, Adana, Bursa, Batı Ataşehir,
Bakırköy, Bağdat Caddesi, Buyaka, İzmir, Nişantaşı Şubeleri
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Esentepe Mah. Haberler Sokak No:10 Şişli/ İstanbul
Tel: (0212) 213 08 00, Faks: (0212) 346 09 89
Genel Müdürlük, Merkez Şube ve Tüm İrtibat Büroları, www.alnusyatirim.com adresi ile
(0212) 213 08 00 no’lu telefon
ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2D Blok No:3M Kat:3/5 Sarıyer - İstanbul
Tel: (0212) 315 58 00, Faks: (0212) 231 38 42
www.alternatifyatirim.com.tr adresi ile 444 00 54 no’lu telefon
ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Saray Mah. Toya Sok. No:3 Ümraniye / İstanbul
Tel: (0216) 649 77 00, Faks: (0216) 634 58 78
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Tüm Şubeleri ile Anadolubank
A.Ş. Tüm Şubeleri
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BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merdivenköy Mah. Bora Sok. Göztepe Nida Kule İş Merkezi No:1 Kat:17 34732
Kadıköy/İstanbul
Tel: 0216 547 1300, Faks: 0216 547 1398-0216 547 1399
444 1 263 numaralı telefon ile www.bmd.com.tr internet adresi
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Büyükdere Cad. No:141 Kat:9 Esentepe Şişli / İstanbul
Tel: (0212) 348 91 91, Faks: (0212) 211 83 16
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin tüm şubeleri ile DenizBank A.Ş.’nin tüm şubeleri
ve Denizbank A.Ş. AçıkDeniz İnternet Bankacılığı (www.denizbank.com) ile 0 212 906 1000
ve 0212 348 9035 no’lu telefon
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aşağıdaki telefon numaralarından da halka arz talebi
alacaktır. Söz konusu telefon numaraları aracılığı ile yapılan halka arz
başvurularında müşterilerden ıslak imzalı talep formu talep edilmeyecektir.
(242) 316 02 97 (Akdeniz ÖYM)
(216) 586 39 11 (Anadolu 2 ÖYM)
(312) 465 14 10 (Başkent 1 ÖYM)
(312) 465 14 62 (Başkent 2 ÖYM)
(232) 355 94 44 (Ege ÖYM)
(412) 228 08 59 (Güneydoğu Anadolu ÖYM
(362) 311 48 87 (Karadeniz ÖYM)
(352) 222 49 26 (Orta Anadolu ÖYM)
(282) 693 22 50 (Trakya ÖYM)
(322) 455 10 68 (Çukurova ÖYM)
(224) 800 10 38 (Marmara ÖYM)
(232) 355 94 21 (Batı Anadolu ÖYM)
(252) 319 56 60 (Bodrum ÖYM)
(212) 409 18 34 (Avrupa 2 ÖYM)
(216) 571 70 75 (Anadolu 1 ÖYM)
(212) 348 95 90 (Avrupa 1 ÖYM)
ÖYM: Özel Yatırım Merkezi
DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez No:56/13 B3 Blok Kat:7 34340 Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0 (850) 450 36 65, Faks: (0212) 353 10 46
Merkez Şube, İzmir irtibat bürosu ve Gaziantep irtibat bürosu ve www.dinamikmenkul.com.tr
adresi
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GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Altayçeşme Mahallesi, Çamlı Sokak, No: 21, Kat: 10-11-12, 34843 Maltepe/İstanbul
Tel: (0216) 453 00 00, Faks: (0216) 377 11 36
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tüm şubeleri, 444 0 435 no'lu telefon ve www.gedik.com
adresi
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 65 Kat: 1 34418 Kağıthane İstanbul
Tel: (0212) 244 55 66, Faks: (0212) 244 55 67
Global Menkul Değerler A.Ş. Merkez Şube, İzmir ve Ankara Şubeleri, 444 0 321 no’lu telefon,
www.global.com.tr ve www.bayglobal.com.tr adresleri
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. WBC İş Merkezi, Blok No:9, İç Kapı No:21, Ataşehir / İstanbul
Tel: 0216 285 09 00 Faks: 0216 688 53 90
T. Halk Bankası A.Ş. ile Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nin şubeleri, 444 42
55 nolu telefon, www.halkbank.com.tr ve www.halkyatirim.com.tr internet adresleri ve Halk
Yatırım Borsa ve Halk Yatırım Trader mobil uygulamaları
ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Maslak Mah. Dereboyu/2 Cad. No:13 34398 Maslak Sarıyer / İstanbul
Tel: (0212) 276 27 27, Faks: (0212) 276 29 00
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. şubeleri ve www.icbcyatirim.com.tr internet sitesi
ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:8 Kat:10 Sarıyer İSTANBUL
Tel: (0212) 367 70 00 Faks: 0212 367 70 70
ING Yatırım Menkul Değerler Ankara, Maslak, Antalya, Kadıköy ve İzmir irtibat büroları ve
ING Özel Bankacılık şubeleri www.ing.com.tr ve 0850 222 0 600 no’lu telefon
INVEST AZ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C Bok No: 126 Esentepe-Şişli/İstanbul
Tel: (0212) 238 88 88 Faks: 0212 347 66 00
Invest AZ Menkul Değerler A.Ş. Genel Merkezi ve İrtibat Büroları, (0212) 238 88 88 no’lu
telefon, ve www.investaz.com.tr adresi
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:14 K:8-9 Mecidiyeköy – Şişli /İstanbul
Tel: (0212) 700 35 00, Faks: (0212) 324 84 26
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Genel Müdürlük, ile Ataşehir, Bakırköy, Beşiktaş,
Beylikdüzü, Etiler, Göztepe, Göktürk, Levent, Mecidiyeköy, Tuzla, Ankara, Çankaya,
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Söğütözü, Adana, Balıkesir, Bodrum, Bursa, İzmir, Kırıkkale ve Samsun İrtibat Büroları ve
www.infoyatirim.com adresi
İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Caddesi 59. Sokak Spine Tower Kat:2 Maslak-Sarıyer/İstanbul
Tel: (0212) 329 32 00, Faks: (0212) 328 30 81
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., https://www.integralyatirim.com.tr adresi ve (0212)
329 33 10 no’lu telefon
MARBAŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Esentepe Mah. Ecza Sk. No:6 Safter İş Merkezi Şişli/İstanbul
marbasmenkul.com.tr adresi ve (0212) 286 30 00 no’lu telefon
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sk. Güven Sazak Plaza No: 13 Kat:3-4 Beykoz/İSTANBUL
Tel: (0216) 681 34 00, Faks: (0216) 693 05 70-71
Meksa Yatirim Menkul Değerler A.Ş. ve https://www.meksa.com.tr/
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cad. Nurol Plaza B Blok No 255 Kat 8 Maslak Sarıyer İstanbul
Tel: (0212) 963 19 81 (0212) 963 19 82 (0212) 963 19 83, Faks: (0212) 328 40 70
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ve Ankara, İzmir, Bursa, Denizli,
Adana Şubeleri ile https://online.osmanlimenkul.com.tr/login.asp adresi ve 444 17 30 no’lu
telefon
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer
İstanbul
Tel: (0212) 319 12 00, Faks: (0212) 351 05 99
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ve tüm şubeleri, Fibabanka A.Ş. ve
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’nin tüm şubeleri, www.oyakyatirim.com.tr;
www.fibabanka.com.tr ve www.turkiyefinans.com.tr adresleri ve 0850 222 0 414 no'lu telefon
ile OYAK Yatırım mobil uygulamaları
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nida Kule Levent İş Merkezi-Esentepe Mah. Harman 1 Sokak K:3 No: 7-9 Şişli/İstanbul
Tel: (0212) 982 25 00, Faks: (0212) 233 69 29
PhillipCapital Genel Müdürlüğü, Adana, Alsancak, Antakya, Ankara, Antalya, Ayvalık,
Bağdat Cad., Bayraklı, Bostancı ,Bursa, Denizli, Fethiye, Gaziantep, Gebze, Isparta, İzmir,
İzmit, Kalamış, Karşıyaka, Kayseri, Malatya, Maltepe, Manisa, Mersin, Muğla, Nişantaşı,
Ordu, Ümraniye, Van irtibat büroları, www.phillipcapital.com.tr adresi ve (0212) 982 25 00
no’lu telefon
PİRAMİT MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt.No:53 Kat:5 Da:9/10 Taksim BEYOĞLU / İSTANBUL
Tel: (0212) 293 95 00, Faks: (0212) 293 95 60
Şişli Şubesi, https://online.piramitmenkul.com.tr/login adresi ve (0212) 293 95 00 no’lu telefon
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:6-7 34394 Şişli / İstanbul
Tel: (0212) 336 70 00 – (0212) 336 73 73, Faks: (0212) 282 22 55
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İstanbul Bakırköy, İstanbul Çiftehavuzlar,
İstanbul Etiler, Adana, Ankara, Antalya, Antakya, Bodrum, Bursa, Denizli, Eskişehir,
Gaziantep, İzmir, Kayseri şubeleri, 0212 336 73 73 numaralı telefon (Sadece Finans Yatırım)
ve www.qnbfi.com adresi (Sadece Finans Yatırım) ve mobil uygulama (Sadece Finans Yatırım)
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akmerkez Nispetiye Cad. B3 Blok K:9 Etiler / İstanbul
Tel: (0212) 355 46 46, Faks: (0212) 282 09 97
Tacirler Yatırım Genel Müdürlüğü, Adana, Ankara, Antalya, Bakırköy, Bursa, Denizli,
Karadeniz Ereğli, Erenköy, Gaziantep, Girne, İzmir, İzmit, Kartal, Kayseri, Mersin şubeleri ve
Merkez Şubesi ile Akatlar, Çukurambar, İzmir, İzmit, Marmaris ve Trabzon irtibat büroları ve
Odea Bank A.Ş. şubeleri ile www.tacirler.com.tr adresi
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TEB Kampüs D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7B 34768 Ümraniye İstanbul
Tel: 216 636 4444, Fax: 216 631 4400
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No.9 K.11 34398 Maslak-Sarıyer-İstanbul
Tel: 0212 365 10 00, Fax: 0212 290 69 95
Tera Yatirim Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Antalya İrtibat Bürosu (0 242 243 50
00), 0212 365 10 00 nolu telefon numarası ve www.terayatirim.com adresi
TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Esentepe Mah. Ali Kaya Sokak, No: 1A/52 Polat Plaza A Blok Kat: 4 - Levent / İstanbul
Tel: (0212) 315 10 00, Faks: (0212) 315 10 02
Turkish Yatırım Genel Müdürlüğü, tüm şubeleri ve www.turkishyatirim.com adresi
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No: 21 Kat: 1 Maslak İstanbul, Türkiye
Tel: (0212) 367 36 36, Faks: (0212) 346 10 40
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Ünlü Menkul Değerler A.Ş.’nin Ankara, İzmir ve Bağdat Caddesi şubeleri,
https://www.utrade.com.tr ve https://www.unlumenkul.com adresleri
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok 34335 Beşiktaş – İstanbul
Tel: + 90 212 352 35 77 Faks: + 90 212 352 36 20
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş Genel Müdürlük, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
tüm şubeleri, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.‘nun tüm şubeleri, Türkiye Vakıflar Bankası
T.A.O. 0850 222 0 724 no’lu Telefon, www.vakifbank.com.tr ve www.vakifyatirim.com.tr
internet adresleri ve T. Vakıflar Bankası T.A.O. Mobil Bankacılık.
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meclisi Mebusan Cad. No:81 Fındıklı, Beyoğlu / İstanbul
Tel: (0212) 317 69 00, Faks: (0212) 282 15 50
Genel Müdürlük ve tüm şubeleri ile www.yf.com.tr adresi
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Cömert Sok. No:1A A Blok D:21-22-23-24-25-27 Beşiktaş 34330 İSTANBUL
Tel: 0212 319 80 80, Faks: 0212 264 14 09
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ve tüm şubeleri, Yapı ve Kredi
Bankası A.Ş. Şubeleri ve Müşteri İletişim Merkezi, 444 0 444 No’lu telefon numarası,
www.yapikredi.com.tr www.yatirimdunyam.com.tr internet adresleri ve YKB Mobil
Bankacılık
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonca Sok. No:22 (Emlak Pasajı) Kat:1
Beşiktaş-İSTANBUL
Tel: 0212 339 80 80 Faks: 0212 269 09 60
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. merkezi, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubeleri, Prim
Menkul Değerler A.Ş.’nin merkezi, Pay Menkul Değerler A.Ş.’nin merkezi, 0850 22 22 979
numaralı telefon, www.ziraatyatirim.com.tr ve www.ziraatbank.com.tr internet adresleri
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