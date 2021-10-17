Atropin nedir? | Atropin zehirlenmesi belirtileri nelerdir? | Nasıl tedavi edilir? sorularının yanıtı Ispanak yedikten sonra atropin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 kişinin taburcu olması sonrası Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklama nedeniyle merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

ATROPİN NEDİR?

Atropin zehirlenmesi için öldürücü doz 100-150 mg dır. Çocuklarda 10 mg öldürücü olabilir. Belladonna (güzelavrat otu) meyvelerinin yanlışlıkla yenmesi, kaza ile veya öldürme amacıyla aşırı dozda atropin kullanılması, nadir olarak tedavi sonucu ortaya çıkabilir.

ATROPİN ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ağız kuruluğu

Görme bozukluğu

Göz bebeklerinde genişleme

Yutma güçlüğü, ses kısıklığı

İdrar tutukluğu

Ateş

Deride ve yüzde kızarma

Kalp atımında hızlanma

Deliryum, felç, konvülsiyonlar, koma.

ATROPİN ZEHİRLENMESİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Ağızdan alınmışsa hasta kusturulur; mide yıkanır. Midenin boşalması geciktiği için, ilaç alındıktan saatlerce sonra bile lavaj yapılmalıdır.

Boşaltıcı lavman

Prostigmine amp.

Ajitasyon varsa diazepam

Solunum felci gelişirse yapay solunum

Hipertermi varsa soğuk uygulama

Parenteral sıvı

Mesane sondası

GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN UYARI

Ispanak yedikten sonra atropin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 kişinin taburcu olmasının ardından Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Olay dün, Giresun'da meydana geldi. Aynı işyerinde çalışan 6 kişi ıspanak yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye gitti. Ispanak yedikten sonra atropin zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Vatandaşların taburcu olması sonrası Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada son günlerde alınan ıspanakların tüketilmemesi uyarısında bulunuldu.

Konu ile ilgili Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden bir de açıklama geldi.

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle ıspanak içerisinde yer alan atropa belladona (güzel avrat otu) kaynaklı olabileceği düşünüldüğünden son günlerde market ve manavlardan alınan ıspanakların tüketilmemesini siz halkımızdan özellikle rica ediyoruz"