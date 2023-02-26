Ats Purje kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ats Purje Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ats Purje kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ats Purje ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ats Purje kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ats Purje Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ats Purje kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ats Purje Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ats Purje adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ats Purje Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ats Purje 3 Ağustos 1985 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ats Purje Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M&D Sport Managment yapmaktadır. Ats Purje, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalev Tallinn futbol takımında oynamaktadır. Kalev Tallinn takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ats Purje'nin Kalev Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ats Purje Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ats Purje isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Ats Purje Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ats Purje futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2001 yılında SC Real

1 Ocak 2002 yılında Trans Narva U19

1 Temmuz 2002 yılında SC Real

1 Ocak 2003 yılında Levadia U19

1 Ocak 2003 yılında Lev. Maardu

1 Temmuz 2007 yılında FC Inter

1 Ocak 2010 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2010 yılında AE Pafos

1 Mayıs 2011 yılında Ethnikos

1 Ocak 2012 yılında Kulüpsüz

3 Nisan 2012 yılında KuPS

9 Şubat 2015 yılında JK Nomme Kalju

1 Ocak 2017 yılında KuPS

1 Ocak 2021 yılında Kalev

Ats Purje kimdir

Ats Purje Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ats Purje şuan Kalev Tallinn takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TJK (-2000), SC Real Tallinn (2001-2002), JK Trans Narva (2002), Levadia Tallinn (2003)

Ats Purje Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya takımında 9 numaralı formasıyla 11 Ekim 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 68 maçta 10 gol atmıştır.

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Ats Purje nereli

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