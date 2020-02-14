ATSO Başkanı Göktaş üretim rakamlarını değerlendirdi

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan sanayi üretim rakamlarını değerlendirdi.

Son 22 ayın en yüksek seviyesine çıktığı sanayi üretimi rakamları hakkında açıklamalarda bulunan ATSO Başkanı Göktaş, "Geçtiğimiz gün içerisinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından üretim rakamları açıklandı. Aralık ayında yıllık bazda yüzde 6,7 artması beklenen sanayi üretimi yüzde 8.6 artış gösterdi. Arındırılmamış verilere göre ise sanayi üretimi artışı yüzde 9.6 olarak hesaplandı. Sanayi üretimi, baz etkisinin de desteğiyle artış eğilimini aralık ayında da sürdürdü. Aralık ayında yıllık bazda yüzde 6.7 artması beklenen sanayi üretimi yüzde 8.6 artış gösterdi. Arındırılmamış verilere göre sanayi üretimi artışı yüzde 9.6 olarak hesaplandı. Sanayi üretiminin aylık bazda ise yüzde 1.9 arttığını ve son 22 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını gördük. 2019 yılının sonunda yaptığımız açıklamaların doğru yolda olduğunu belirtmeliyiz. 2020 yılı ülkemiz adına ekonomi ve sanayi açısından verimli bir yıl olarak geçecektir. İş Dünyası olarak bizlerde üzerimize düşeni çok daha fazla yerine getirerek üreten ve ürettiğini ihraç eden bir sanayi anlayışı içinde hareket etmeye devam etmeliyiz. Bu anlamda Aksaray Sanayisi olarak bizler çalışmalarımıza bu mantıktan yola çıkarak devam edeceğimizi dile getirmek istiyorum. Türkiye'nin merkezi konumunda olan ve hızla sanayi kenti olma yolunda ilerleyen şehrimiz ülkesine her alanda destek vermeye devam edecektir. En büyük dileğimiz 2020 yılında yeni rekorların kırılmasıdır" dedi.

Kaynak: İHA