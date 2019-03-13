ATSO Üyesi Firmalardan yüzde 0,98 Oranlı Kredi ile Konut Alım Fırsatı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol ile yürürlüğe konan yüzde 0,98 faiz oranlı "Katkı Paylı Konut Kredisi" kampanyası, 30. Grup İnşaat Faaliyetleri sektörü üyeleri ile 41. Grup Gayrimenkul Faaliyetleri sektörü üyelerine tanıtıldı.

ATSO Atatürk Konferans Salonu'ndaki toplantıya katılan inşaat ve gayrimenkul sektörü temsilcileri kampanya hakkında detaylı bilgi edinirken, bu kampanyanın durgun olan konut satışlarını canlandıracağını belirttiler. ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu kendisinin de gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterdiğini belirterek kampanyanın piyasaya olumlu etkisi olacağını kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı büyüme rakamlarına göre Türkiye ekonomisinin 2018 yılı dördüncü çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 3 küçüldüğünü, inşaat sektöründeki küçülmenin ise yüzde 8,7 olarak açıklandığını kaydeden Ayanoğlu, "Biz, sektör mensupları olarak bu daralmayı zaten piyasada yaşıyorduk. Gözlemlerimiz TUİK rakamlarına da yansımış oldu. Gerçekten de konut sektörü son aylarda özellikle konut kredisi faiz oranlarının yüksek olmasının da etkisiyle zor günler yaşamaktadır." dedi.

Ayanoğlu: Türkiye'ye örnek bir model

ATSO Başkanı Davut Çetin'in Ekim ayından bu yana bu soruna çözüm üretebilmek adına yoğun bir trafik içerisinde olduğunu hatırlatan Ayanoğlu, " Müteahhitlerle, emlakçılarla bir araya geldi, projesini paylaştı, sektörün görüşlerini aldı ve müteahhitlerin de ellerini taşın altına koydukları katkı paylı konut kredisi formülünü geliştirdi. Önerisini de Ziraat Bankası Genel Müdürü ile paylaştı. Ziraat Bankası da modeli başarılı bulmuş olacak ki; bunu ilk olarak Türkiye çapında büyük inşaat firmaları ile hayata geçirdi. Şimdi de bu model Türkiye'de ilk olarak bir ilde Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleri ile hayata geçiyor. Ziraat Bankası'nın faiz oranlarını biraz daha aşağı seviyelere çekmesiyle bu sistemin uygulanması çok daha kolay hale gelmiştir." diye konuştu.

Ekonomi çarkları dönecek, vatandaş ev sahibi olacak

ATSO ile Ziraat Bankası arasında 1 Mart'ta imzalanan protokol ile de 120 ay vadeli, 0,98 faiz oranlı konut kredisi sisteminin devreye girdiğini anlatan Yönetim Kurul Üyesi Mustafa Ayanoğlu, "Sektörüm adına bu projede emeği geçen Başkan Davut Çetin'e, Ziraat Bankası'nın değerli yetkililerine, 30. ve 41. Grup meslek komitesi üyeleri ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu kampanya hem ekonominin çarklarının daha güçlü şekilde dönmesine hem de vatandaşlarımızın daha uygun şartlarda ev sahibi olabilmelerine imkân tanıyacaktır" dedi.

Tunç: Müteahhitler kampanyayı iyi tanıtsınlar

30. Grup İnşaat Faaliyetleri Meslek Komitesi Başkanı Hasan Tunç, konut satışlarının çok durgun olduğu bir dönemde bulunduklarını, bunu canlandırmak için bu kampanyanın etkili olacağını düşündüklerini dile getirdi. Tunç, "Müteahhit arkadaşlarımız bu kampanyayı iyi tanıtırlarsa konut edinmek isteyen vatandaşlarımızın bu fırsatı kaçırmayacaklardır" diye konuştu.

Pehlivan: Faiz Oranı Çok Avantajlı

Ziraat Bankası 1. Bölge Satış Performans Yöneticisi Metin Pehlivan, banka olarak 1. el konutta kredi faizini 1,28'e çektiklerini, konut alacakların bunun 0,98'ini ödeyeceğini geri kalan farkının ise müteahhitler tarafından karşılanacağını anlattı. Pehlivan, "Bu faiz oranının diğer bankalara göre çok düşük olduğunu da bildirmek isterim. Vatandaşlarımızın bunu değerlendireceklerdir. Yeni konutlara dönük olarak düzenlenen bu kampanya 31 Aralık 2019'a kadar devam edecek" dedi.

Toplantıya katılanların konuyla ilgili soruları Ayanoğlu, Tunç ve Pehlivan tarafından cevaplandırıldı.

Kaynak: İHA