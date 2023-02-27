Atsuki İto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atsuki İto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atsuki İto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atsuki İto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atsuki İto 11 Ağustos 1998 tarihinde Urawa, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 伊藤 敦樹 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atsuki İto Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Atsuki İto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Atsuki İto'nin Urawa Red Diamonds ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Atsuki İto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atsuki İto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Atsuki İto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atsuki İto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında RKU

24 Haziran 2020 yılında Urawa Reds

31 Ocak 2021 yılında RKU

1 Şubat 2021 yılında Urawa Reds

Atsuki İto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atsuki İto şuan Urawa Red Diamonds takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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