Atsushi İnagaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atsushi İnagaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atsushi İnagaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atsushi İnagaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atsushi İnagaki 3 Mart 2005 tarihinde --, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 稲垣 篤志 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atsushi İnagaki Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds U18 futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Atsushi İnagaki'nin Urawa Red Diamonds U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Atsushi İnagaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atsushi İnagaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Atsushi İnagaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atsushi İnagaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2023 yılında Meiji Uni

Atsushi İnagaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atsushi İnagaki şuan Urawa Red Diamonds U18 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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