Atsushi Kunitani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atsushi Kunitani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atsushi Kunitani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Atsushi Kunitani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Atsushi Kunitani 19 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 国谷 敦史 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Atsushi Kunitani Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Toin University of Yokohama futbol takımında oynamaktadır. Toin University of Yokohama takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Atsushi Kunitani'nin Toin University of Yokohama ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Atsushi Kunitani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Atsushi Kunitani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2020 yılında Toin Univ. FC
1 Şubat 2022 yılında Toin Univ.
Atsushi Kunitani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Atsushi Kunitani şuan Toin University of Yokohama takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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